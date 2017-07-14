4種Facebook使用者類型 這真的是你嗎(下)

台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）近日一篇發表在《國際虛擬社群與社交網絡期刊》的研究顯示，社群媒體Facebook對不同人的影響和使用經驗是有差異的，研究人員可以透過用戶的使用經驗將使用者分成四類：關係建立者、櫥窗瀏覽者、鄉鎮公告員和自拍使用者。

前情提要：4種Facebook使用者類型 這真的是你嗎(上)

三、鄉鎮公告員

這些人通常從事新聞工作者、社會運動人士、活動組織者等，他們把Facebook當做一個公共講演的舞台，不像關係建立者，他們的虛擬世界並不等同於真實生活，他們會大肆放送一些希望廣大交友圈都知道的資訊，無論親疏，但他們並不期望跟隨者或有什麼後續，其中一位研究人員Kris Boyle說，「有時候他們發佈消息並不真的在乎有誰喜歡或不喜歡。」

這些人也通常是重大議題的響應者，總能跟上最新發展，將Facebook當做一項最簡便的管道，但值得思考的是，在政治動盪如此大的一年裡，這些用戶持續分享文章是否能幫助到Facebook吸引人潮以賺取廣告收入，或只是更加打壓紙媒產業。

這類使用者鮮少發佈個人動態，儘管熱衷於推廣資訊予他人獲邀請朋友參加活動，在Facebook的活動領域，他們仍盡量小心隱藏著自己的隱私，不過在交友圈中缺乏分享或互動並不代表他們不關心朋友，一位受訪者答道，「我不喜歡在Facebook上談論家人，因為他們比分享到Facebook這件事更為重要。」

四、自拍使用者

最後一種類型是我們再熟悉不過的用戶，也是這類用戶喜歡Facebook的原因，Facebook引發人們熱衷發佈自拍照的現象，已有上千份論文對此做出探討，並質疑恐造成千禧世代的自戀症狀。

自拍使用者與關係建立者使用Facebook的方式差不多，都會上傳照片、影片、更新動態，但前者的用意更是在吸引其他人注意，他們的心情很容易受到按讚數和評論影響，這類受訪者十分認同「越多讚數代表我越被同儕認同」這種描述。

一位受訪者自稱，「照一張相片放在自己的手機看起來沒什麼，但一旦發上Facebook就好像我完成了某件事。」

這類人也被研究人員點出，並不擔心自己所呈現的是真實或虛假的自我，不過這個狀態也出現在其他類型使用者身上，Boyle說，「關係建立者也可能營造出他們與某人有很親密的關係，但真實生活中可能又是另一回事」，而鄉鎮公告員也或許是在電腦螢幕的保護下才能發表他們的論點，而這在現實中可能不容易做到。

然而，這份研究其實只針對47人做民調，但研究員宣稱，因他們使用Q方法(Q methodology)針對不同面向蒐集研究主體的主觀感受，所以小樣本就足以呈現穩固結果。

無論具不具代表性，多數使用者的Facebook使用經驗總能被歸納進一個或多個類別，但對Facebook來說，我們都是同一種人：大數據的資料庫。