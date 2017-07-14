4種Facebook使用者類型  這真的是你嗎(上)

(台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）近日一篇發表在《國際虛擬社群與社交網絡期刊》的研究顯示，社群媒體Facebook對不同人的影響和使用經驗是有差異的，研究人員可以透過用戶的使用經驗將使用者分成四類：關係建立者、櫥窗瀏覽者、鄉鎮公告員和自拍使用者。

美媒Quartz報導，美國楊百翰大學(Brigham Young University)傳播事務學院的研究員說，這份研究透過詢問多數人對48種「Facebook帶給民眾何種感受」的描述，再輔以進一步訪談所得結果。

儘管大家都可能被分到下面四類，研究員表示，一個人很難只歸類到單一種類，只能說比較符合某項種類，而如何使用Facebook反映出了自己的使用者性格。

一、關係建立者

這些人使用Facebook的方式和目的與多數人使用實體信件或室內電話的目的類似，都是希望能強化既存的友誼或親情關係，根據楊百翰大學廣告學教授Tom Robinson的說法，Facebook是他們離線生活的延續，這類使用者在受訪時會對「Facebook讓我能表達我對家人的愛」這類描述十分認同。

這類使用者並不將Facebook當做公開的虛擬社交環境，而是個迷你、個人敘事的空間，資訊會自由的在親友間流通，訪談中一位受訪者表示，他平常並不會打電話給家人，所以Facebook是個輕鬆的方式可以讓他簡單說嗨。

用Facebook來建立關係的人也是重度發文和瀏覽者，他們會在其他人更新的照片或貼文底下留言互動。

二、櫥窗瀏覽者

受到「需要在Facebook上社交」的動機影響，這類使用者將Facebook視為現代生活不可避免的一部份，但他們很少曝露自己的個人生活、分享照片或更新狀態，也不按讚或評論，這份研究的合夥研究員Clark Callahan說這些人就只是在觀看與瀏覽這個社群媒體。

這類型的人對於「我可以在Facebook上自由追蹤其他人的動態，了解他們的嗜好和狀態」、「我必須使用Facebook才能與其他人連結」這些描述感同身受，甚至有一位受訪者表示，他寧願生活在沒有Facebook的世界，其他人則認為Facebook不適合發出個人狀態，「因為那些想了解我的人就會自然在我身邊一起做這些事。」

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