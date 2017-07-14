衛生環境、墮胎政策未改善 巴西茲卡病毒恐再次爆發

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）在巴西政府宣布茲卡病毒已經不再是大問題的同時，專家卻有不同的意見，政府聲明後的兩個月，一份新發布的報告指出，巴西孱弱的衛生系統，可能將會導致下一次的茲卡危機。

人權觀察組織(HRW, Human Rights Watch)在13日發佈的報告顯示，茲卡病毒爆發後，暴露出許多人權沒能獲得保障的問題，這包括了衛生環境惡化、乾淨飲水不足、貧窮和性健康未受到重視等，研究者Amanda Klasing說，這些已經浮現的問題並沒有得到妥善的解決，因此未來仍可能因為這些因素再次爆發大規模的感染。

茲卡病毒初次在巴西現蹤是在2014年的時候，隨後以驚人的速度在巴西傳染開來，光是2016年一年就出現了19.1萬個病例，截至今(2017)年五月為止，又多出了9,531起通報，巴西衛生局則說，茲卡病毒是全國2,753起小頭畸形病症的主要原因。

除了茲卡病毒，小頭畸形也有可能是由皰疹、德國麻疹或是梅毒等疾病導致，這種疾病會讓嬰兒的頭部比常人小，進而造成認知或是學習上的困難，然而許多小頭症的案例都是發生在茲卡病毒肆虐、且相對貧窮的區域。

舉例來說，茲卡病毒的爆發中心位於巴西第五大城勒西菲(Recife)中，收入相對較低的社區，訪問許多居住在該地的婦女後發現，許多人對避孕沒有任何概念，更不知道茲卡病毒可以藉由性行為傳染，除此之外，將近一半小頭症嬰兒的母親是單親媽媽。

在茲卡病毒肆虐之下，儘管法律嚴格禁止，巴西的墮胎率卻是垂直上升，荷蘭組織Women on Web就是專門提供墮胎藥物給不准墮胎的國家，他們調查發現，巴西向該網站訂購墮胎藥物的人數，上升了108%，有些使用其他非法管道墮胎的婦女更因此喪生性命，2005年至今已有超過900名婦女因不安全的墮胎而死亡，HRW因此呼籲巴西迅速讓墮胎合法化。

Klasing說，在巴西這種地方，提出允許墮胎的政見是非常「政治不正確」的事，只是如果撇開政治，從公共衛生的角度看來，不允許墮胎其實是非常錯誤的觀念。