赴美發表演講 陸委會副主委：兩岸應以民眾權益福祉為依歸

(台灣英文新聞/ 李嘉 台北報導)行政院陸委會副主委林正義於美東時間13日在華府發表演講,強調政府維繫兩岸和平穩定現狀的努力與決心,且此一現狀是在雙方互利雙贏的前提下,讓兩岸關係在既有的基礎與軌道上平穩推動的現狀。

在「維繫台海和平穩定現狀,捍衛台灣利益與價值」(Maintaining the Status Quo of Peace and Stability in the Taiwan Strait, Defending Taiwan's Interests and Value)專題演講中,林正義表示,兩岸關係進展,不是單方的責任,應由台灣與中國大陸共同承擔,政府也會堅定捍衛台灣利益與價值。

林副主委指出,過去一年多來,兩岸關係及東亞區域情勢複雜多變與充滿挑戰的局勢,中華民國政府穩健推動兩岸關係發展,提出務實政策主張。

他指出,台灣政府倡議應有新的思維與作法來改變或調整兩岸關係的緊張狀態;同時也期待中國能超越零和賽局的思維,體認到唯有展開與台灣更多的對話與交流,才能使兩岸關係相向而行。

陸委會強調,願在最短時間內,在不設政治前提與不拘形式、不限地點之下,促成兩岸的對話與溝通。

陸委會指出,兩岸關係應以保障民眾權益福祉為依歸,呼籲北京當局早日釋放遭不當關押的我國人李明哲先生及提供應有權益保障,同時應尊重不同意見的表達。

林副主委強調,面對未來局勢變化,中華民國政府堅定捍衛台灣利益與價值,善盡維護區域和平的責任,以因應亞太區域情勢變局。

此次國際研討會為林正義應戰略暨國際研究中心邀請出席,除了向與會人士闡述中華民國政策的重要意涵,也感謝美方對台美關係的重視及支持,盼美方能持續支持我兩岸政策主張,同時呼籲中共當局釋放善意並尊重台灣民意。