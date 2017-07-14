長庚急診醫師風波  李石增爆被當代罪羔羊

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）長庚急診事件延燒半個多月，前決策委員會主委李石增今(14)天首度現身，強調自己從未主動請辭，是被長庚董事長王瑞慧免職做為此風波的代罪羔羊。

林口長庚醫院6月底爆發急診醫師集體離職，主因指向當時的決策委員會主委李石增藉故將急診部部長陳日昌、急診室主任邱德發免職，引發兩人子弟兵不滿，一度傳出有近41人遞辭呈，長庚醫院董事長王瑞慧緊急從美國回國處理，隨後由院方宣布李石增、林口長庚院長鄭明輝下台，並撤銷之前所有處分，盼平息眾怒。



事發至今超過2週，李石增昨天晚上卻突然宣布今天上午將召開記者會，他強調，事件至此只聽到一方面說法，他身為決策委員會主委，有義務也有責任出面澄清急診事件的過程以及來龍去脈，直言「事件真相必須有公道，抹黑不能遮掩改革的決心」。

李石增今天上午和律師一同現身記者會，他表示，本次事件導火線起始於跨院區經營管理會報本年度調查中發現，急診醫師人力安排長久以來勞逸不均，且兩位前急診主管涉嫌在擔任急診醫學部主任時，自急診系務基金捐款至自己擔任董事的「財團法人急重症醫療發展基金會」，於調查期間發現有不正確發票流向，且院方要求兩位前急診主管須出具帳目明細，但遭拒絕。



李石增表示，經院區醫師資格審議委員會決議後，送至人事評議會委員會審查，處理過程中，行政中心主管表示，本案要遵從董事長王瑞慧指示，當時王瑞慧堅持本案應「盡快處理」，要求盡速免職兩位主管，本人則建議應延緩此案，以改善急診方案為優先。



李石增強調，由於王瑞慧堅持本案應「盡快處理」，在6月9日召開跨院區急診品質改善會議後，經行政中心召集跨院區人事委員會決議懲處。



李石增指出，兩位前急診主管於免職後，引發全體急診醫師連署並醞釀集體請辭，董事長王瑞慧見事態嚴重，為求自保，竟犧牲他，聲稱李石增已經先行請辭，全部過錯交由李扛下，讓他成為代罪羔羊，事實上，李從未向長庚醫院請辭任何職務。

李石增表示，自己在擔任長庚醫院決策委員會的主任委員期間，對急診壅塞改善做出許多努力，但董事長王瑞慧毫未考慮他的努力，直接將醫師職位拔除，他深表遺憾及不平。