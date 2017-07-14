遭藍委霸佔主席台  林全今早再赴立院報告前瞻

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）繼昨(13)日衝突迫使前瞻預算無法順利報告，立法院臨時會今天再度邀請行政院長林全報告前瞻基礎建設特別預算案，如果真的不成，不排除透過表決，將全案付委審查。

昨日立法院臨時會排定邀林全報告前瞻計畫特別預算案，但因國民黨籍立法委員霸佔發言台，發生推擠衝突，導致林全遲遲無法上台報告，立法院長蘇嘉全在昨天下午5時宣布休息，今天9時繼續開會；朝野立法委員都排班夜宿議場。



民進黨立院黨團書記長李俊俋表示，民進黨籍立委努力想讓林全上台報告，但國民黨籍立委占據發言台，明天將持續努力讓林全上台報告。



他說，如果最終林全還是無法上台報告，民進黨團不排除將透過表決方式將全案付委審查。



國民黨團書記長林為洲說，立法院審查特別預算案已很多次，一直都有包括行政院長報告、詢答、最後才付委，沒依程序就違法。



他說，如果特別預算案都可省略報告、詢答，未來總質詢也可省略嗎？如果民進黨團要強勢付委，國民黨團將不承認完成付委，應報告、該詢答就要詢答。



親民黨團總召集人李鴻鈞說，昨晚才將一大疊報告送到立法院，就要讓林全報告，時間太趕，說不過去。



時代力量黨團發聲明說，要求林全及相關部會首長提完整計畫報告，延後到下週到立法院報告，並給立委充分質詢時間，以讓立委能善盡職責，為人民把關。