劉曉波病逝享壽61歲 陸瀋陽市司法局證實

諾貝爾和平獎得主劉曉波罹患肝癌，儘管中國大陸官方6月同意讓他保外就醫，仍不敵病魔在今天辭世，享壽61歲。



中國大陸遼寧省瀋陽市司法局今晚9時20分過後在官網公布劉曉波今天已病逝的消息，死因是「多臟器功能衰竭，經搶救無效死亡」。

1955年出生的劉曉波，當年是1989年六四天安門事件要角，與周舵、高新、臺灣歌手侯德健等人並稱「天安門廣場四君子」。六四事件爆發後，劉曉波遭到當局逮捕。



1991年出獄後，劉曉波依然積極推動中國民主化進程。2008年參與起草「零八憲章」，2009年遭到逮捕，並被以涉嫌煽動顛覆國家政權罪遭判刑11年，關押於遼寧錦州監獄。

中國大陸瀋陽市司法局13日晚間證實，諾貝爾和平獎得主劉曉波病逝。（圖取自瀋陽市司法局網站 www.syssfj.gov.cn）



諾貝爾委員會在2010年將和平獎頒給劉曉波，但因為北京當局阻擾，劉曉波與家屬並未能前往領獎。領獎臺上以一張空椅替代。

6月26日，大陸官方首度證實劉曉波因肝癌末期保外就醫，國際高度關注他的健康狀況。包括臺灣、法國、歐盟、美國，以及上百名諾貝爾獎得主都呼籲中國大陸放人，讓他和妻子劉霞能夠海外就醫。



但北京當局選擇漠視，儘管邀來美德專家會診，但因已病入膏肓，仍藥石罔效，於今天不幸病逝。