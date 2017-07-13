游泳健將？ 斯里蘭卡海軍出海救回大象

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）提到大象，似乎光看龐大的身軀不會知道牠們其實是很好的游泳選手，不過今(13)日，斯里蘭卡海軍在該國東北部海岸16公里處，發現一隻在海中載浮載沈的大象，趕忙將牠救上岸。

相關人員指出，那隻大象應該是在沿海城鎮Kokkilai附近不小心被捲入海流當中，野生動物的管理部門隨後派出更多的船艦到該地，將大象拖回岸邊。

國際基督徒保育組織(A Rocha)的研究員Avinash Krishnan指出，雖然在離海岸這麼遠的地方發現大象感覺好像很稀奇，事實上大象很會游泳，在海上游個超過15公里對牠們並不是太困難的事情，只是在這樣的情況下，如果打算讓這隻大象活著回到陸地上，人類的介入仍然在所難免。

Krishnan說，大象身處海流當中，在海上撐了這麼久應該已經大量耗損體力，就算想要回頭，也可能在回程時精疲力盡，除此之外，雖然大象的皮膚看起來十分厚實堅韌，這種大型動物的皮膚其實非常敏感，海水的鹽分很容易造成傷害。

不過如果只是短程的泅水，大象實在是沒什麼好擔心的，亞洲象的一生中就常常涉水前往不同的地方，在印度的海外屬地安達曼群島(Andaman Islands)，科學家就發現這些印度象，時常在不同的小島之間游泳穿梭。

再加上身體構造得天獨厚，除了長長的象鼻可以在游泳時充當「呼吸管」，讓牠們永遠都可以從水面上獲得新鮮空氣外，大象的肺部在哺乳類中也是十分強大的存在，讓牠們可以快速適應水上和水下不同的壓力。

事實上，大象在基因上，是海牛和儒艮這些海生哺乳動物的近親，生物學家甚至認為，最早一批抵達斯里蘭卡的大象，很可能就是像這次發現的那隻大象一樣，從南部印度出發，游泳抵達這個海外的島嶼。