女強人白手起家 靠比基尼成越南首位億萬富翁

（台灣英文新聞／黃慧瑜​ 綜合外電報導）廉價航空越捷航空(VietJet Air)為越南的第一間私人的航空公司，經營由胡志明市及河內出發的國內線以及亞洲區域國際線，該創辦人阮氏芳草，目前是越南首位女性億萬富豪。

在越南，當時越南尚未開放國內航空市場，航空產業自1951年起便由國營的越南航空主宰，可說是當時越南飛行市場的老大。阮氏芳草當時便預測，越南的航空市場在近年來將會有劇變，且非常有發展的潛力。便決心改變越南人的飛行習慣，主動向當時政府機關探詢開放航空市場的可能性。

四十五歲的阮氏芳草已成為東南亞首位女性億萬富豪，以及越南兩位億萬富豪之一，富比世雜誌報導，越捷航空目前在越南的市佔率已高達百分之四十，每日更有近三百班航班。

阮氏芳草在她二十一歲那年，便賺進了人生中第一桶金，當時阮氏芳邵在莫斯科就讀大學二年級，蘇聯正深陷經濟改革的泥淖，生活日用品普遍缺乏，民眾生活普遍貧困。

靠著從日本、香港和南韓供應商進口生活用品至莫斯科，再轉賣給當地消費者，阮氏芳草在三年內便存到一百萬美元，成為她回國後創業資本。

「我從來不會歇下腳步計算或檢視我所持有的資產。」阮氏芳草去年接受彭博社專訪時指出，「我所專注的是如何創造公司最大的營收，以及如何提高我員工的薪水、還有帶領航空公司獲得更大的市場，並稱霸市場。」

越捷在2011年正式營運，並以穿著比基尼的空姐拍攝型像廣告，於當時造成轟動，也獲得「比基尼航空」的小名，2012年，更請到比基尼女郎於機上大跳夏威夷草裙舞，越南政府針對其行銷活動未得到官方許可為由，對越捷開罰一千美金。

儘管「比基尼空姐」一度受到外界指責，阮氏芳草在接受訪問時表示：「人們有權利穿自己喜歡的服裝，不管是比基尼還是傳統越式旗袍。我們不介意別人將越捷與比基尼聯想一起，如果別人開心，我們也開心。」