北市10大死因 癌症連續45年居首 慢性病占7項

(台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導)105年台北市十大死因出爐，慢性疾病囊括7項，每100人中約有64人死於慢性疾病，惡性腫瘤續居首席，十大癌症死因仍以肺癌、大腸癌分別蟬聯首席與次席。

台北市標準化死亡率為每十萬人口332.8人，雖然較上年增7.2人 ，近10年則平均年降0.9%，並低於全國標準化死亡率439.4人，在全國22縣市中僅高於連江縣，為死亡率第二低的縣市。

十大主要死因死亡人數占總死亡人數的7成6，其中慢性疾病占7項，惡性腫瘤(占28.9%)仍居首位，其餘依序為心臟疾病(占14.6%)；肺炎(占7.1%)；腦血管疾病(占6.7%)；糖尿病(占4.6%)；慢性下呼吸道疾病(占3.5%)；腎炎、腎病症候群及腎病變(占3.4%)；敗血症(占2.9%)；事故傷害(占2.5%)；高血壓性疾病(占2.1%)。

去年台北市自殺死亡人數為308人，較上年減10人，其死亡人數依年齡層分以45-64歲最多占34.4%，65歲以上次之占32.8%；105年自殺死亡率為每十萬人口11.4人，相較上年減3.0%，僅高於金門縣與連江縣為全國自殺死亡率第3低縣市。

癌症死亡人數為5,219人，較上年增194人，平均每日死於癌症人數約有14.3位市民；死亡率為每十萬人口193.3人，死亡者平均年齡為71.0歲，較全國68.6歲高；若經標準化後之死亡率為105.0人，較上年增2.1%，並低於全國標準化死亡率126.8人，在全國22縣市中僅略高於新竹縣、金門縣與連江縣，為死亡率排名第四低的縣市。

北市政府衛生局呼籲，癌症已分別蟬聯35年國人死因第1名與45年臺北市十大死因之首，平日培養「定期篩檢、正確飲食、規律運動、體重控制、戒菸及戒檳」的健康生活型態，可預防癌症的發生。