內戰加饑荒 葉門爆發全世界最嚴重霍亂

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）紅十字國際委員會 (ICRC)指出，經歷內戰而殘破不堪的葉門爆發了大規模的霍亂疫情，在過去的10個禮拜內已經有超過30萬人感染，且疫情已經失控，每天都有7000起新的病例。

聯合國則說，在感染的人當中，已經有大約1700人因為霍亂直接或間接的影響而喪命。

葉門2015年爆發反政府胡塞族(Houthi)與政府軍之間的內戰，由於沙烏地阿拉伯、美國等外國勢力，還有蓋達組織、伊斯蘭國等恐怖組織的介入，導致局勢變得更加錯綜複雜，這兩年的戰爭幾乎完全摧毀了葉門的醫療衛生和淨水系統，導致生活品質急速惡化。

失效的淨水系統和受到污染的食物、飲水讓霍亂弧菌大幅增生，雖然在大部分的情況下，患者幾乎沒有任何症狀，但是對於那些狀況嚴重的人，如果在病症出來後沒有及時醫治，就有很大的喪命可能。

早在今(2017)年6月，世界衛生組織(WHO)就宣佈，葉門正面對全世界最嚴重的霍亂疫情，當時全國已經有20萬人感染，短短一週後的10日，就增加了另外10萬個病例，已經登記在案的就有大約29.7萬人，不過這個數字在WHO分析完葉門衛生署提供的數據後，可能還會繼續攀升。

在葉門全國的23個省份中，只有一個沒有受到霍亂影響，其他已經全部淪陷，其中4個最嚴重的省份沙那(Sanaa)、荷台達(Hudaydah)、哈加(Hajja)和阿姆蘭(Amran)，就通報了總案件中的一半病例。

聯合國指出，霍亂爆發與2年的內戰內戰密不可分，約有1400萬人因此失去乾淨的用水，再加上全國上下的醫療機構有幾乎300間部分或完全毀損，加起來有超過一半已經完全停擺，當地約3萬人的醫療工作者則已經有10個月沒有領到薪水，缺乏醫療人員使得狀況一發不可收拾。

除此之外，戰爭導致食物短缺，嚴重的營養不良使得本來就脆弱的一些族群健康狀況更加惡化，這些人大部分是15歲以下的孩童和高齡的老人，這甚至迫使在葉門提供援助的人道救援組織，先把撲滅霍亂放在一旁，優先處理營養不良的問題，以避免讓葉門在霍亂肆虐的期間爆發饑荒，讓援助更加困難。

聯合國駐葉門人權協調員Jamie McGoldrick說，現階段處於兩難的狀態，如果先把有限的資源用於處理霍亂，食物不足的問題就會立刻浮現，兩者都十分重要，儘管救援人員竭力想要幫助當地人民，但是仍不得不承認這已經遠超過能夠處理的範圍了。