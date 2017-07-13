鬥陣特攻 : 暴雪旗下最夯遊戲即將打造城市代表隊

（台灣英文新聞/實習編輯 王正皓 綜合外電報導 ） 暴雪英霸斥資數十億美元的鬥陣特攻(Overwatch)將組織一個類似NBA傳統運動產業的大型聯盟,而每個城市都將有屬於他們的代表隊。

鬥陣特攻聲明,聯盟初階段將由七組職業隊拉開序幕, 在例行賽階段每週會有三天進行比賽,希望能藉由當地大城市的資源來推動這項新興的運動。而這些隊伍將會是紐約、波士頓、舊金山、洛杉磯、邁阿密、奧蘭多、中國上海以及韓國首爾。

電子競技會像賽車一樣由公司來進行贊助。在美國東岸的隊伍將會受惠於傳統運動產業的大老闆,像是NFL的新英格蘭愛國者隊老闆買下了波士頓隊;MLB的紐約大都會二代老闆Jeff Wilpon則是買下了紐約隊。

Quartz引述ESPN的一項報告指出,暴雪英霸公司將把購買戰隊的保證金訂定在2000萬美元,而隊伍之間的收入來源會是廣告、售票以及廣播權交易的收益。根據聯盟規定,隊伍共享的收益將會在2021年才發放給各戰隊。總金額大約為2000萬保證金加上50%的收入分配。

總而言之,各隊伍的收入將能藉由門票收益和贊助收益呈現正成長。門票販售仍然是有利可圖的,像去年的Dota 2冠軍賽中100塊的門票賣出了18,000張。而喜愛的鬥陣特攻玩家們也可以藉由在遊戲商城裡的消費支持自己喜愛的戰隊。