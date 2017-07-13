7月13日台灣各報頭條速報

聯合報：AIT主席莫健：美艦停台灣 非常危險



聯合報13日報導，美國聯邦參議院軍事委員會日前通過要求美海軍軍艦定期訪問、停靠台灣港口的草案，美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）對此表示，美國軍艦停靠台灣港口顯然是非常困難，或是危險的。至於今年是否舉行台美「貿易暨投資架構協定（TIFA）」會議？莫健則說，他不確定，但雙方近期會進行貿易對話。



中國時報：AIT主席示警 美艦泊台 困難又危險



中國時報13日報導，美國在台協會（AIT）主席莫健（James F. Moriarty）11日表示，美國海軍軍艦停靠台灣港口顯然非常困難，「或許是危險的」。他同時指出，台美關係堅實，但貿易是需要討論的事項，維持彼此承諾，「應是雙向的」，台美可能將在數周內進行貿易對話。



蘋果日報：警烏龍搞錯車牌 被誣肇逃判刑 苦讀法律 婦洗刷10年冤屈



蘋果日報13日報導，自打官司10年終得清白！新北張姓婦人10年前被控騎機車撞傷路人逃逸，她堅稱當時人在市場擺攤不在車禍現場，但法院採信3名目擊者看到的車號，認定張婦肇事，依過失傷害與肇逃兩罪判她有罪定讞。張婦不甘心，10年來獨自聲請再審7次，去年終獲高院裁准再審，法院赫然查出，警方原始報案紀錄上，警員首次回報的車號是「DMX-○○○」，和張婦車號「DNX-○○○」僅一個英文字母之差，逆轉改判張婦無罪，檢方放棄上訴定讞。



自由時報：航空業罷工 擬修法訂預告期



自由時報13日報導，罷工預告制度有譜！華航空服員去年發動閃電罷工，造成近五萬旅客行程受嚴重衝擊，監察院對此糾正交通部，建議建立「罷工預告制度」；勞動部近日發函各航空公司及工會廣徵意見，工會認為可能損及抗爭效益，但航空業者及交通部都大表支持，希望勞工爭取福利也應兼顧廣大旅客權益，勞動部及交通部將再研商是否修法增立。