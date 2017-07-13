法週刊推亞洲權力女性系列 介紹蔡總統

法國「快訊週刊」（l’Express）近日推出夏季特別系列，專文介紹握有權力且具重大影響力的亞洲女性，一次介紹一位人物，其中一篇就是介紹總統蔡英文。

這篇文章在紙本週刊內的標題為「倔強的蔡英文」（Tsai Ing-wen, la rebelle），網路版標題則為「台灣：蔡英文，挑戰北京的總統」（Taiwan: Tsai Ing-wen, la presidente qui defie Pekin）。

報導表示，中國不斷在國際舞台上孤立台灣，而且也不是沒有效果，例如美國與中國於1979年建交後，美國總統就不曾與台灣的元首對話，只除了現任總統川普（Donald Trump）當選後接了蔡英文總統的祝賀電話，讓北京目瞪口呆。

文章提到，蔡總統於去年一月勝選，在60歲這年成為第一位領導中華民國的女性，在華人世界中，女性能攀到這麼高的職位，自第7世紀的武則天之後就不復見。

週刊引述法國國際關係研究所（IFRI）研究員艾克曼（Alice Ekman）的說法表示，「（蔡英文）當選總統並不是問題，因為台灣是在男女平權上最進步的亞洲國家之一」。

報導表示，亞洲女性領導人還有緬甸的翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）、印度的英蒂拉．甘地（Indira Gandhi）等，與她們不同的是，蔡總統並非出自一個政治或軍人世家。

蔡總統主張維持兩岸現狀，艾克曼認為，「考量到可能引發的經濟和軍事危機風險，她不太可能在任內尋求獨立，很大一部分人民也贊成維持現狀；雖然最傾向獨立的選民會給她壓力，她應會維持相對謹慎的婉轉路線」。

文章分析，政治面上，蔡總統能操作的空間有限，以非政府組織工作者李明哲今年3月被北京逮捕一事為例，這是第一次發生類似事件；此外，台灣的經濟狀況和貿易平衡，很大程度上仰賴中國大陸的龐大市場；而北京又很擅於採取強硬手段，例如去年，兩岸關係緊張就導致來台陸客大幅減少。

報導表示，台灣正進行工時和年金改革，蔡總統雖勉勵台灣人要有耐心，但她的民意支持率已顯著下滑。

文章最後表示，台灣人大半希望蔡總統不要向北京屈服，「只是他們和她一樣，在衡量這份雄心壯志的極限，以及民主的脆弱」。