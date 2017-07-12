傳陸下令未來半年切斷VPN 陸官方宣稱：沒禁

(台灣英文新聞 /國際組 綜合報導)外媒報導，中國大陸通知電信商在2018年2月1日前截斷個人用戶對VPN的接入，對此，中國大陸工信部今(12)宣稱「下屬司局並未下發相關通知，此消息為外媒『報導不實』」。

中國大陸用網路防火長城阻斷網民接受境外資訊，不少人只好透過虛擬私人網路（VPN）翻牆。

彭博引述不願透露身分的消息人士指出，中國大陸政府要求最大的3家中國大陸國營電信公司，包括中國移動、中國聯通、中國電信禁止個人用戶使用VPN。知情人士向彭博表示，中國大陸境內的企業可以租用專線以連結到國際網路，但必須註冊相關服務的使用以備審查。

中國新聞入口網站澎湃新聞報導，「接近監管部門的人士」透露，對於虛擬私人網路（VPN）業務的具體處置辦法「還在研究中，一切還是要以工信部的統一口徑為準」。

報導指出，中國大陸工業和信息化部今天說，今年1月下發的「關於清理規範互聯網網絡接入服務市場的通知」中，有關跨境開展經營活動的相關規定，「不會對國內外企業和廣大用戶正常跨境訪問互聯網、合法依規開展各類經營活動造成影響」。

工信部宣稱，這項通知規範的對象，主要是「未經電信主管部門批准、無國際通信業務經營資質的企業和個人，租用國際專線或VPN違規開展跨境的電信業務經營活動」。