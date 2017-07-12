聯合國撤出 海地重新建軍引爭議

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）已經解散軍隊長達20年的海地在昨(11)日宣布將要重組軍隊，由於現在海地駐有聯合國的藍盔部隊，並由巴西負責部分軍事部署，外界對於海地建軍，似乎有些疑慮存在。

海地政府宣稱，將招募大約500人，在天災來襲時負責各項救災任務，如果沒有天災也可以打擊邊界走私，而且年齡介於18到25歲之間，通過中學考試，無論男女皆可以申請加入，這個消息在聯合國宣佈將在今(2017)年10月結束海地的維和任務後釋出，被視為是填補聯合國撤軍後的因應措施。

聯合國從2004年開始，以聯合國海地穩定特派團(MINUSTAH)的名義進駐海地，由軍事人員、警察和大量聯合國志工所組成，在考量海地已於今年完成選舉，憲法秩序已經穩定下來，安理會決定在10月中旬撤出維和部隊，由全新的聯合國法律協助特派團(MINUJUSTH)取而代之，只留下部分警員繼續協助海地警方。

然而，儘管海地的政治人物大為贊同，認為可以替年輕人創造工作機會，批評人士指出，海地本身的社會安全預算並不多，與其花錢建立軍隊，不如將資金挹注在已經擁有1.5萬名警員的警察系統上，聯合國內部也對海地是否應該建軍有懷疑的聲音。

海地在還有軍隊的時期有過大量不良紀錄，綜觀海地歷史，大部分的時候軍隊都被用於鎮壓異議份子，儘管政府堅稱新的軍隊將用於救災、反走私，許多人懷疑，軍隊如果再次建立，應該又是被用來作為政治鬥爭的工具。

1957年杜瓦利埃(François Duvalier)依靠軍隊的支持成為海地總統兼獨裁者後，建立惡名昭彰的國家安全志願軍(Tonton Macoute)，這支相當於秘密警察的部隊的存在期間，大約有6萬名海地人被殺害。

1991年，海地第一個經由民主選舉上位的總統阿里斯蒂德(Jean-Bertrand Aristide)，遭塞德拉斯將軍(Raoul Cédras)發動的軍事政變推翻，被迫流亡海外，在美國於1994年進行軍事干涉前，軍隊控制海地長達3年，並犯下大量暴行，大約有4000人在這個階段喪生。

因此，不只國外表示懷疑，平民也普遍對軍隊沒有好感，許多捐錢協助海地建立警察系統的海外捐贈者更是興趣缺缺，海地的建軍之路，看來仍有很多阻礙。