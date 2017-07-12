善用富邦權證 掌握台股萬點行情及七八月除權息行情

台股今年站上萬點大關後，已連續一個月以萬點作收，不僅成功超越台股史上萬點第二長26天紀錄，隨著全球景氣好轉、歐美貨幣政策穩定推行、第3季為高科技傳統旺季等利多支撐下，台股還有機會朝萬點最長時間紀錄挑戰，富邦證券金融市場部資深副總吳仁傑建議投資人，可善用權證商品掌握台股萬點行情及七八月除權息行情，就有機會提前達成獲利目標，利用小錢累積財富。

權證屬於一種具有高槓桿效果的小額投資工具，投資所需資金約為投資現貨的1至2成，無論盤勢多空皆可操作，只要選對連結標的看對方向，投資報酬率比起現股來的誘人，相當適合上班族利用小額來進行投資，為自己創造財富累積的機會。吳仁傑表示，看好台股繼續挑戰歷史高點的投資人，可以買進看好標的之認購權證參與行情，手上有現貨多部位的投資人，若擔心台股短線有回檔的系統性風險，則建議可酌量布局指數型認售權證規避台股可能修正的風險，而看好填權息行情的投資人，則可在除權息前一至二日買進認購權證，以小錢增加個股投資績效。

富邦證券權證也提供給投資人挑權證五大步驟，分別為1.選擇連結標的2.決定多空(認購/認售)3.挑選權證履約價4.決定權證存續期間5.選擇優質造市商，投資人只要掌握五大心法，並利用富邦權證財神網 http://warrants.fbs.com.tw/index 的搜尋工具搜尋權證，即可輕鬆選擇出適合自己的權證。

在投資權證前，投資人也應清楚了解權證投資的特性與風險，由於權證屬於具有「存續期間」的商品，因此一旦投資人看錯權證連結標的走勢時，一定要即時執行停損，不適合長期持有且攤平成本，此外，權證在開盤後五分鐘內、權證理論價值低於0.01元及流動量提供者在日常運作出現技術性問題等情形發生時，權證發行商無法進行報價，投資人在投資前也應了解這些例外狀況，以免造成投資人及權證發行商間的誤會。

吳仁傑表示，權證是投資理財不可或缺的投資工具，小資族要如何利用權證掌握台股的萬點行情及七八月除權息行情，投資人可善用富邦權證教育訓練https://www.fubon.com/securities/warrants/fortune_guide/index.html 了解權證投資特性，讓權證投資之路更順利。