「死亡咖啡館」創辦人不敵病魔離世 享年44歲

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）死亡咖啡館（Death Cafe）創辦人Jon Underwood上月27日不敵病魔離世，享年44歲。《紐約時報》報導，Jon Underwood的妻子Donna Molloy指出，Underwood是因急性白血病造成腦出血而去世。

Underwood原先是名策略與市場開發主管，直到他讀到了一篇關於「死亡咖啡」活動的文章，這項活動最早是一位瑞士社會學家Bernard Crettaz發想。Underwood潛心研究佛學，他早已對「死亡」的哲學意義充滿困惑。他發現，儘管這世上所有人最終不免走向死亡一途，這個主題卻始終是禁忌般的詞彙，許多人避之唯恐不及。

Underwood將Crettaz的想法實地執行。他辭掉工作，創辦死亡咖啡館。妻子Donna Molloy回憶：「他說沒有工作比這個更有意義。」最早是從他倫敦家中的地下室開始，Underwood希望鼓勵參與人拋開傳統禁忌，以輕鬆、自然的方式暢談生死。目前全世界英國、法國、美國、愛爾蘭、中國、奧地利、加拿大、丹麥等19國都舉辦上千場類似活動。

在一場2014年的演講，Underwood形容：「死亡在本質上具有魔法般的內涵。」他發現，這些自2011年開始的集會，比起眼淚，內容充滿更多歡笑。因為人們習慣談論如何生，卻從未仔細思考過如何死。

死亡咖啡館不是眾人來尋求安慰、哭得一把鼻涕一把眼淚的地方，也不會涉及「自殺計畫」、「身後保險」安排等等。大家聚集多辦討論的是一些無解的哲學因果問題：「死亡是什麼樣子？」、「為什麼我們如此畏懼死亡？」、「我們看待死亡的方法是如何影響著我們的生活？」

Underwood在2014年接受BBC訪問時透露：「談論死亡對我而言，至少就是最終極的為所有人生中的目標、情感牽絆進行排序。你知道你終有一日會死，但對每個人來說，臨終前要完成的事都各有不同。」

蛋糕和茶是每次聚會必備。Underwood說：「有些人認為談論死亡會讓它更早發生，因此心生畏懼。至少這些食物、甜點能夠撫慰他們的身心，減少不安。」

《紐時》指出，Underwood實在太清楚生命的有限性，他把每一天都活到極致。他曾在一次訪問中被問及自己的死亡，Underwood回答：「不，事實上我怕極死亡了。但做這些事讓我有信心，不論什麼事發生我都會保持開放、韌性，我知道我終究可以處理它。這很受用！」