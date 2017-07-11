〈時評〉網路大數據的美好應用 VS.受制於政府財團的未來

以下是專研「大數據」的專家所做的情境描述，這些專家尤以中國產業的「專家」最為熱中，他們認為「大數據」了不起，未來是電腦數位科技的美好世界啊！

這是商店利用「大數據」為顧客提供「更好」的服務！

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披薩店的電話鈴響了。

客服拿起電話：陳先生您好！您是手機為0912345678的陳先生吧！請問有什麼需要我為您服務的嗎？

顧客：我想要一個什錦培根燻雞披薩……

客服：方先生，什錦培根燻雞披薩不適合您。

顧客：為什麼？

客服：根據您的醫療記錄，你的血壓和膽固醇都偏高。

顧客：那你有什麼可以推薦的？

客服：您可以試試我們的低脂少鹽健康的披薩。

顧客：你怎麼知道我會喜歡這種的？

客服：您上星期一在市立圖書館借了一本《低脂健康食譜》。

顧客：好。那我要一個多人食用的大號披薩。

客服：陳先生，大號的不够吃。

顧客：為什麼？

客服：因為您家有七人。來個特大號的，好嗎？

顧客：要付多少錢？

客服：499元。這個足够七人吃了。而您母親應該少吃，她上個月剛剛做了心導管手術，還在恢復期。

顧客：那可以刷卡嗎？

客服：陳先生，對不起。請您付現金。

顧客：你們不是可以刷卡的嗎？

客服：一般是可以的。但是您的信用卡已經刷爆了，您現在還欠銀行12088元，而且還不包括您的房貸利息。

顧客：那我先去附近的提款機提款。

客服：陳先生，根據您的記錄，您已經超過今日提款限額了。

顧客：算了，你們直接把披薩送我家吧，家裡有現金。你們多久會送到？

客服：大約30分鐘。如果您不想等，可以自己騎摩托車來拿。

顧客：為什麼？

客服：根據我們CRM(顧客關係管理)系統的GPS全球定位功能顯示，您登記的一輛機車，目前就停在距離我們店大約50公尺處。

顧客：好吧 (⊙_⊙;) …………

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這到底是網路大數據應用的美好情境，還是毫無隱私地受政府財團奴役的情境呢?!這樣的電腦、網路、人工智慧科技，及極權政府與財團等運用這些科技的無止盡「創意」，讓有權有能者津津自喜地認為了不起，殊不知可能使得多數人(甚至自己)逐漸自陷於受奴役的未來。