研究：咖啡可有效降低死亡率

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）咖啡可以說是全世界，尤其歐美地區最受歡迎的飲料，它不只是一個提神飲料，是一種藝術，更像是一個可以從嘴巴撫慰到人心的好物。多年來醫界發表了無數針對咖啡對人體健康益處的研究報告，而在近日又有兩篇大型研究顯示，咖啡的確可以降低死亡率。這個光是在美國就擁有480億美元價值的產業，到底為何既受大家歡迎、又有益健康呢？

在周一發表的研究結果中，共囊括兩個研究，一個研究地區為美國，另外一個為歐洲10個國家，時間皆長達16年之久。美國地區共有18萬5千名觀察對象，歐洲則有52萬人。這兩個地區的種族包含非裔美國人、白種人、日裔美國人和拉丁裔。

結果發現，每日飲用四杯（含）以上咖啡的人，死亡率比完全不喝咖啡者少了18%，隨著飲用杯數的增加，結果更明顯。研究團隊也發現，咖啡也可降低患者因心臟病、呼吸系統疾病、糖尿病、中風、癌症和腎臟疾病的死亡率。

研究也特別針對低咖啡因咖啡（decaffeinated coffee）進行研究，結果同樣可以降低死亡率，因此研究人員推斷，咖啡豆所含的營養和成分，例如單寧酸、菸鹼酸、和糖類等也是有益健康的成分，具有抗氧化、抗發炎和抗纖維化等功效。