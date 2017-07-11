疑似麥當勞生漢堡肉惹的禍 女童從此腎衰竭

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據南韓媒體周一報導，一名4歲女童去年在麥當勞吃了一個漢堡後出現不適症狀，經過緊急送醫治療，醫師診斷為溶血性尿毒症候群（Hemolytic Uremic Syndrome, HUS）。小女童住院2個月後出院，但失去了九成的腎臟功能，每天得洗腎8到10小時。

報導中提到，該名4歲女童於去年9月到平澤市的一間麥當勞食用快樂兒童餐後，出現胃痛、腹瀉和血便等不適症狀，三天後被送往重症病房救治，經醫師診斷為溶血性尿毒症候群。HUS又被稱為漢堡病（hamburger disease），通常是由於食物中的大腸桿菌感染消化系統而產生毒素，然後隨著血液侵害腎臟功能；例如未煮熟的漢堡肉。

根據麥當勞回應，該漢堡內餡並不是牛肉，是韓國生產的豬肉，而製作肉餡的生產環境是在韓國官方認證的危害分析重要管制點（HACCP）。HACCP是一種以科學為依據，旨在保證加工系統流程的食品安全。

女童的代表律師於上周三正式提出訴訟，家長認為女童是因為吃了未煮熟的漢堡肉而染病導致腎衰竭。從上周四起到今日，「漢堡恐慌症」在南韓境內蔓延開來，引起了官方衛生單位的關切，並敦促速食業者應對產品進行徹底檢查，以確保每項出產的肉品皆有煮熟。

專家提醒，免疫系統發育尚未完全的5歲以下嬰幼童最容易罹患HUS，家長要特別當心小孩的飲食，確保吃生食，尤其是生肉。