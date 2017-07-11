政院拍板 前瞻首期特別預算1089億

行政院會今天通過前瞻基礎建設特別預算第1期，今年9月到明年12月總計編列新台幣1089億元，將送立法院審議。

行政院上午舉行臨時院會，通過前瞻基礎建設特別預算，第1期共編列1089億元，分別為軌道建設170.7億、水環境256.7億、綠能81.2億、數位161.7億、城鄉354.1億、少子化19.6億、食安3.1億，以及人才培育42億。

行政院表示，前瞻基礎建設特別條例規定的前期預算上限為4年4200億元，而行政院原本核定的計畫為2017年至110年度共4491億元，總共減少291億元。經檢討後，其中2017年度減列68億元、2018年度增列32億元，2019至110年度尚未編列。

行政院說，第1期特別預算案編列1089億元，較原計畫1125億元，減少36億元；其中數位建設減少25億、城鄉建設減少87億，但綠能建設增加11億元，少子化、食安、人才培育促進就業建設共增加65億元。

行政院發言人徐國勇轉述，院長林全在會中裁示，希望各部會落實效益評估及財務規劃，將預算有效運用，並應有完整的論述，以充分對外說明；後續預算案經立法院通過後，請各部會及地方政府積極推動辦理，如期如質完成。

林全說，請各機關對於主管的計畫，從可行性評估、環境影響評估等相關程序的完備，乃至於實際執行時進度的掌握等，均必須親自管控；另針對競爭型計畫，也應訂定明確、合理及客觀審議標準，公開透明審議，以符特別預算編列的本旨。

中央社製表