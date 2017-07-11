美日印海上聯合演習  假想敵指向中國

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國、日本和印度三國的「馬拉巴爾海上聯合演習」(Exercise Malabar)10日在孟加拉灣揭開序幕，三國共出動包括「尼米茲號」核動力航空母艦等十五艘戰艦、數十架各式戰機，中國官媒《環球時報》抨擊，三國演習「目標直指中國潛艦」。

馬拉巴爾演習始於1992年，原是美、印兩國的聯合演習，之後於2007年擴大規模，成為美、印、日、澳洲和新加坡五國的聯合演習，引發中國抗議，日本於2015年起成為固定成員，隨後演變為三方演習。

今(2017)年雖無澳洲海軍參與，但美、日、印三國的參演規模仍看頭十足，美軍出動包括核動力航艦「尼米茲號」（CVN-68）、提康德羅加級飛彈巡洋艦「普林斯頓號」（USS Princeton CG 59）、三艘伯克級飛彈驅逐艦，以及一艘洛杉磯級核動力攻擊潛艦組成的航艦戰鬥群。

日本海上自衛隊則派出被視為準航艦的「出雲號」直升機護衛艦（DDH-183），以及高波級護衛艦「漣號」（DD-113）。

東道主印度則出動2013年服役的「超日王號」航艦，加上兩艘護衛艦、兩艘驅逐艦、一艘獵潛艇、一艘俄羅斯製基洛級潛艦與一艘油輪組成的艦艇編隊。

據報導，為期十天的演習中，將進行各式防空與反潛作戰，美軍P-8偵察機和「出雲號」搭載的九架直升機主要負責反潛作戰，美、印的參演潛艦可能充當假想敵。

外界推測，這次大規模演習的假想敵可能指向中國，中國在南海島礁構築工事，近日中國潛艦又開往斯里蘭卡停泊訪問，都讓印度不安，而中、印在邊界對峙，緊張情勢一觸即發。

印度海軍指出，反潛戰是本屆演習的核心內容，有消息顯示，過去兩個月來，印度至少已發現十四艘中國軍艦在印度洋出沒，印度媒體聲稱，「中國被牢固鎖定在這次演習的瞄準鏡上」。

中俄專家指出，參演三國各取所需。對美國而言，這次軍演更多出自政治目的，旨在拉攏日、印制中；印度的反潛能力是其薄弱環節，盼藉此向美、日學習經驗；日本自衛隊因活動範圍有限，趁此熟悉印度洋海域。

鑑於中、日、印間的領土糾紛、美國企圖干預南海局勢，此次軍演的反中性質更強。