〈時評〉幼兒園教母語 聊備一格

國家語言發展法草案出爐，將母語教學提早到幼兒園，不過，就算法案三讀後，這種母語教學將只是聊備一格，表面所象徵的意義，將遠大於實質意義，起不了太大作用。

這項立法的主要爭議點之一，是母語的教學模式。由於現階段已不鼓勵幼兒園階段學英語，避免造成兒童太大的壓力，因此，若是要小朋友硬學母語，已有人擔心會形成另一種學習壓力。

草擬法案的文化部考量到學習壓力問題，所以強調不會強迫母語教學，而且會採取沉浸式的教學方法，像用唱遊、聽故事的形式，讓小朋友在自然環境中學習母語。

只不過，一旦不強迫母語教學，站在學校的立場，寧可將時間花在偷偷教英語上，反而比較能引起家長的共鳴；另方面，學校為了母語教學，可能得額外聘請各種語言的師資，增加教學成本，幼兒園若不規定強迫母語教學，屆時，真正實施的學校肯定少之又少。

再觀察目前小學已實施多年的本土語言教學，一周只有短短幾小時，那些原本在家裡就講母語的小朋友，根本不用在學校學母語，但若是在家裡都講國語時，這幾個小時的練習，沒有延伸到生活環境中，孩子對母語一樣會出現學習障礙，同樣地，強迫母語教學的小學，都已經成效不彰，如何能對不強迫教學的幼兒園有所期待呢？

母語的發展，以及母語的保存，是文化的延續，列入國家語言發展法，絕對有其必要性，這也代表多元語言文化的地位一致，更能讓小朋友學習尊重不同文化的機會，這是培養成熟人格的基本學習歷程。

但光靠國家語言發展法的內容，不足以讓小朋友真正學到、學好母語，而是應該透過政策的引導，建立學習語言的環境，若無其他政策相互配合，就算完成國家語言發展法的立法工作，也只是裝裝樣子而已。

（作者李平華，資深媒體人）