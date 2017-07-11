川普長子承認見俄律師  蒐集對希拉蕊不利的情資

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國總統川普的長子昨(10)天坦承，為獲取有損川普去(2016)年大選對手希拉蕊(Hillary Clinton)的情報，曾與1名俄羅斯律師會面，此舉又揭露一樁川普「通俄門」醜聞。



《法新社》報導，小唐納川普(Donald Trump Jr.)證實報導所說，他去年6月有跟俄國律師維塞尼茨卡雅(Natalia Veselnitskaya)見面，他當時是為了尋找對希拉蕊有傷害的情報。

《紐約時報》指出，去年6月9日，小唐納、庫許納和時任川普競選總幹事的馬納福特在紐約川普大樓與俄國女律師維塞尼茨卡雅會面，會面時間點剛好是川普取得共和黨總統候選人資格的兩周後。

小唐納8日僅表示那次會面主要談領養俄國小孩的事，沒提到希拉蕊，但在紐時提出更多查訪結果後，小唐納9日才表示，他是因在2013年環球小姐選美時認識的一位舊識的要求，而與維塞尼茨卡雅見面，「這位女士表示她有情資，與俄國有關的人士提供資金給民主黨全國委員會以支持希拉蕊。她的說法含糊不清，而且不合理，她沒說細節，也沒提出有力的情資佐證，我們很快明白她的情資沒有意義。」

小唐納在推文聲稱此舉「沒有起什麼作用」，但是自己「不得不去聽」。這是川普競選團隊核心人士首度承認在競選期間曾經接受俄國的協助。

事件會曝光是因身為白宮顧問的庫許納重新提報身家調查時提到這件事，他之前在這項調查時隱瞞曾與俄國大使和被美國列為制裁對象的俄國銀行總裁碰面，身家調查若未據實以告，將喪失接觸機密文件的權利，若被查出謊報或隱瞞，甚至可能坐牢。

俄國總統普亭的發言人培斯科夫昨日則表示，不知道小唐納曾與俄國律師會面，「我們不認識這位律師，不知道她是誰」。

美國情治單位指出，俄國駭客駭入民主黨全國委員會電郵，企圖干預美國大選，維基解密網站去年7月22日公布這批電郵，讓希拉蕊難堪，而川普陣營在公布時間前後密集與俄方人士接觸。

《紐約時報》指出，競選時各陣營通常會向各方收集對對手不利的資料，但從外國政府相關人士取得情資則很罕見。

美國政府正在調查川普陣營在競選期間是否與俄國串通，協助川普贏得大選，而川普陣營是否事先知道有這批電郵，是否對俄方做出承諾以交換電郵的公布，都是調查重點。