富邦金控2017年前6月自結稅後淨利187.04億元 累計每股盈餘1.83元

富邦金控2017年6月份自結稅後淨利33.18億元，其中包含認列一次性的未分配盈餘稅款18.3億元。累計今年前6月稅後淨利達187.04億元，每股盈餘(EPS)為1.83元。
各子公司獲利表現詳細說明如下：
台北富邦銀行6月稅後淨利16.28億元，較去年同期成長38%，主要業務均持續成長。累計前6月稅後淨利為86.28億元，淨利息收益仍維持良好成長動能。資產品質維持穩健，截至2017年6月逾放比率為0.20%，備抵呆帳覆蓋率為657.8%。北富銀6月份淨提存1.54億元，主因為放款成長使得一般提存增加。
富邦人壽受惠於股息收入及匯兌利得，6月稅後淨利達25.51億元，累計前6月稅後淨利為85.86億元。6月份FYP初年度保費收入（First Year Premium）達188億元，較五月大幅成長42%，為市場第一位。前6月初年度保費收入達912億元；總保費收入（Total Premium）為2,605億元，較去年同期成長2%。
Ÿ富邦產險6月稅後淨利3.83億元，累計前6月稅後淨利為18.93億元，年成長19%。承保業務及投資表現均維持穩健。
Ÿ富邦證券6月稅後淨利1.75億元，累計前6月稅後淨利為8.39億元，較去年同期成長6%。受惠於市場成交量較去年同期成長12%，以及截至六月底，富邦證券經紀市佔率提升，經紀及承銷業務表現良好。