倫敦最大肯頓市集大火  所幸無人傷亡

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）英國倫敦北部肯頓市集(Camden Market)於今(10)日凌晨發生火災，所幸火勢已在凌晨3時左右控制住，目前並無傳出傷亡。

《BBC》報導，倫敦消防局(London Fire Brigade)派遣70名消防隊員與10輛消防車到現場撲滅火勢，消防局表示，第一、二、三樓和建築物屋頂都被大火無情吞噬，管理經理David Reid說，「所有工作人員都很努力想將火勢控制住，避免擴散到鄰近大樓。」

24歲的目擊者Joan Ribes表示，當時他只是經過這裡看到有火災發生，隨後就有消防員和警察，「我們請警察封鎖整條街道，因為實在太危險，火勢在整個區域的空氣中蔓延。」

Ribes說，火勢蔓延十分迅速，「大家都很擔心火災隨時會引發鄰近建築物爆炸，因為附近有許多餐廳和廚房。」

凌晨3時左右，倫敦消防局表示火勢已控制住，但仍會留下20名消防員和4量消防車在現場待命，等到週一早晨。

倫敦救護車局(London Ambulance Service)表示，他們已派臨床診所主任和危險區域應對小組進駐，目前尚未協助醫治任何傷患，但仍會在現場待命。

警察發言人表示，當警方趕到時，消防隊員已經在現場，但仍不知是否有人受傷。火災發生原因尚有待調查。

這是肯頓市集自2008和2014年以來發生的第三次火災。

2008年2月8日，身兼酒吧與餐廳、同時也是名人最愛造訪的The Hawley Arms發生嚴重火災，包括6家商店和90家市場攤販受害，影響超過300家攤販營運近一週；2014年，肯頓市集內的Stables Market發生火災，消防隊員緊急疏散現場約600位民眾，火勢於2小時後撲滅，但火勢煙霧從4英里遠就可看見。

肯頓市集於1974年開幕，位在具歷史性的倫敦城中心，最早是在音樂表演場所Dingwalls的後院開張，是個販賣藝術和手工藝為主的小型區域，一開始只在周日營業，且僅16家攤販。

但隨著受歡迎程度提升，如今已成為全倫敦最大的市集，一週營業七天，聚集了各式創意商家、街頭美食攤販和獨立店家，逾1,000家攤販提供各式各樣購物、飲食、跳舞、娛樂休閒的場所。