支持度再跌 安倍八月改組政府

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）日本首相安倍晉三的內閣支持度近日呈現明顯的下跌，來到自2012年重新掌權後的新低，這是在最近一次東京市議會的選舉大敗後，給自由民主黨(LDP)的第二個警訊。

傾向自由派的《朝日新聞》民調顯示，本週安倍內閣的支持度落在33%，比上週下降7個百分點，不滿意度則接近一半，高達47%，就連一向被視為傾向安倍、立場較為保守的《讀賣新聞》，民調也呈現類似的結果。

目前在德國參與20大工業國高峰會(G20 Summit)的安倍告訴媒體，考量到人民支持度，自民黨將會在8月初重新安排內閣職位，讓一些言行有問題或是醜聞纏身的部長去職，不過由於安倍在訪問瑞典時曾暗示，一些「核心成員」幾乎不會受到影響，外界因此質疑，身為安倍左右手的內閣官房長官菅義偉和副總理、財務大臣麻生太郎，將不會受到影響。

菅義偉曾捲入政治獻金的醜聞當中，《產經新聞》在2015年披露，菅義偉在2011年至2013年間擔任自民黨神奈川支部負責人期間，曾收受園藝公司政治獻金，該公司每個月向黨部「捐獻」一萬日圓，除此之外，麻生太郎也在2013年被爆出收受東京一間空調公司12萬日圓的政治獻金，該公司曾接受政府補助，因而引發懷疑。

根據日本《政治資金規正法》規定，公司行號和企業在獲取政府補助確定後的一年之內，不得提供政治獻金給政治人物，不過若政治人物「不知道公司已獲得補助」，則不受規範，菅義偉和麻生太郎兩人皆以「不知情」為由勉強過關，但是三番兩次使用這樣的藉口，已經無法讓日本民眾接受。

安倍指出，政府架構不應太常被變更，本次政府改組他將會積極任用有各項專才的新人，以加速國內改革，並承諾這次並不會動用首相奏請天皇解散參議院的權力，也不會重新舉辦選舉。

事實上，安倍強推的和平憲法改革，還有國防部長稻田朋美在前陣子「自衛隊支持自民黨」這種打破軍人中立的說詞，嚴重影響國內支持度，黨內也出現警示的聲浪，因此現階段，似乎也還不知道改組後的政府能否讓民眾重拾信心。