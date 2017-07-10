不需大型儀器 在家也可輕鬆監測心跳 預防中風

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）「心房顫動」為最常見的心律不整，它會讓腦中風的機率提高五倍以上，隨著年紀的增長發生的比例就越高，但其症狀並不容易發現，多半需要心電圖儀等大型醫療儀器長期監測才能發現。有鑑於此，台灣大學、台大醫院與聯發科技跨界合作，利用穿戴式生物感測技術偵測心房顫動，以預防中風發生。

台灣大學、台大醫院與聯發科技組成的研究團隊自 2014 年起，透過六百多筆臨床資料進行光學式訊號的心房顫動偵測，與傳統心電圖比對，達到97%的準確率；該計畫自今年一月起，進一步運用內建聯發科技生物感測晶片的智慧手錶，進行即時偵測心房顫動的臨床研究，在24例測試中，取得高達100%的準確性。

此一研發成果為「可便利操作、長時間偵測心房顫動的居家診斷及應用」建立了一個重大里程碑。整合最新生物感測晶片技術與穿戴式裝置（或搭配智慧型手機）所具備的高度準確性，可免除過往受限於大型醫療儀器耗時長、不易操作且無法長時間監測等缺點，讓預防與早期治療中風及心臟疾病成為可能。

該計畫已於 2016 年邁入第三期，計畫中的四個研究群均有豐富研究學術產出，由臺大醫院賴達明醫師、湯頌君醫師與臺灣大學吳安宇教授團隊所提出之光學式量測心房顫動的研究成果，已於近期刊載於《自然》（Nature）系列 Scientific Reports 期刊之上，獲得國際認同。