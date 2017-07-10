「探索台灣120h」實地探索 見證鋼鐵製造業的傳承與永續

（台灣英文新聞／環境組 綜合報導）「探索台灣120h-Taiwan In My Eyes」活動已進入第五天，也是實地探索最後一天，參訪台灣鋼鐵業巨擘，探索中鋼公司經驗傳承、節能減排、綠色鋼品、整合社區能資源、產學合作的傳承、轉型、永續。

中鼎教育基金會與台灣永續能源研究基金會聯合辦理「探索台灣120h-Taiwan In My Eyes」活動已進入第五天，

​探索台灣120h最後一天的活動，見證鋼鐵製造業的傳承、轉型與永續，鋼鐵產業特性為熱能需求低，電能需求高，近年來中鋼公司發展一貫式煉鋼，裝設汽電共生設備，並將多餘蒸汽售予鄰近熱能需求較高的工廠，有效解決單一工廠難以將熱電做最有效率整合與利用的缺點，以區域能源整合擴大外部溫室氣體減量效益。

對於中鋼公司的參訪過程，不同研究背景的學員提出非常專業的問題，從氣候變遷對鋼鐵業在原物料供應、能源及水資源配置到法規要求、國際競爭力等，韓國同學也分享韓國鋼鐵業的減碳目標與措施，促進綠色成長、實現低碳社會。

學員組成國籍跨全球五大洲，以數十種以上不同的語系語言，每天在社群上實踐120小時Taiwan in My Eyes的跨國界社群網站分享，學員背景有美國富爾布萊特獎學金(The Fulbright Program)得獎者、美國參議員蘭德•保羅(Rand Paul)的實習生，也有許多如瓜地馬拉貧窮議題、德國與巴西環保關係、加拿大傳播產業、東協與亞太區域經濟、台灣與日本老人長照政策等研究者，也有曾在日本參與earth house建造、在荷蘭從事創新建築報導紀錄創作、在泰國參與小學重建、在台灣參與永續智能建築環境知識職守、以及在昆蟲與植物交互作用實驗等研究生，每隊成員學術研究經歷都非常優秀與豐富。