今明上午多雲到晴  午後持續有雷雨發生

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局預報指出，今(10)天上午各地大多為多雲到晴，預測高溫攝氏33至35度，午後西半部、東北部地區及花東山區則有局部雷陣雨，局部地區仍有大雨發生的機率。

中央氣象局指出，今明兩天天氣與昨天類似，各地上午晴朗炎熱，最高溫上看35度，午後則有雷陣雨，並有局部大雨，但隨著太平洋高壓勢力逐漸增強，周三起降雨區域稍微縮小，只是各地依舊炎熱，提醒民眾要注意防曬與預防中暑。

由於環境條件仍有利於午後雷雨的發展，中午過後要留意天氣變化，提防午後雷雨所伴隨短時強降雨的現象，前往山區或溪邊活動更要多加留意，部分地方下雨的時間甚至有機會延續到晚上。



溫度方面，各地依舊炎熱，預測高溫普遍在33至35度之間，紫外線指數容易來到過量或危險級，記得多補充水分、做好防曬以避免中暑。



空氣品質預報資訊，北部地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒，其他地區為良好等級。

不過，隨著太平洋高壓勢力越來越強，氣象局預測，周三起到下周日，水氣也將慢慢減少，各地天氣型態上以早上晴朗穩定高溫，午後西半部、東北部及其他山區雖有局部短暫雷陣雨，但雨勢較為緩和，範圍也稍微縮小，但天氣依然炎熱，其中周三、四北部地區高溫甚至上看36℃，民眾要注意防曬並補充水分。