香草航空頻出包  機上發現疑似走私金塊

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日媒報導，一架從台北飛往日本關西機場的香草航空班機，9日在機上廁所發現數十公斤疑似走私金塊，研判可能是走私集團企圖從台灣攜入日本，大阪海關正介入調查。

產經新聞報導，從台北飛往關西機場的廉航香草航空，9日空服員在機上廁所發現數十公斤重的可疑布袋。

相關人士指出，這架班機是9日清晨從台北出發，日本時間上午8時30分過後抵達關西機場。

班機抵達關西機場後，接獲通知的大阪府警方及大阪海關打開布袋調查，發現大量類似金塊的物品，而且不僅這一袋，在同班機另一間廁所也發現同樣形式的布袋，兩個布袋稍後都被確認裝有金塊。

目前大阪海關正在就金塊的來源進行調查。

不過香草航空人士對此表示，目前還不清楚布袋中裝的物品是什麼，「有發現可疑物品，會加強警戒」。

報導指出，從國外走私金塊到日本的事件層出不窮，走私進入日本的金塊，可賺取消費稅8%的價差，關西機場近年就查獲多起走私黃金事件。

例如今(2017)年4月，10名來自馬來西亞的旅客就走私夾帶超過100公斤金塊，市價逾5億日圓(約新台幣1.35億元)。

近一個月來香草航空頻上新聞版面，6月5日，身障作家木島英登從鹿兒島奄美市結束旅遊行程，準備搭乘香草航空的客機返回大阪，但是當地機場無空橋設施，乘客必須從地面爬樓梯走入機艙，同行朋友原本打算背他上機，卻被職員以安全理由阻止，最後迫使木島自己爬上17層階梯進入客機。此事引來外界抨擊，最後香草航空公開致歉。

6月10日，香草航空一架從香港飛往成田機場的航班，有34名乘客在停機坪搭乘載客巴士前往客運大樓時走錯地方，被送往國內線入境大廳，導致其中10人未辦理通關手續就直接入境日本。這已是香草航空連續2年發生類似烏龍事件。