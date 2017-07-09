研究：嗅覺若特別靈敏 恐為你囤積更多脂肪

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）色香味俱全的美食讓人難以抵抗，但如果五感中少了嗅覺，無法聞到食物的香味，美食當前還是一樣誘人和美味嗎？抑或是身體會產生什麼無法解釋的反應？根據美國最新研究顯示，失去了嗅覺後，當攝取同樣高熱量的食物後，身體體重卻莫名減輕了。該研究於近日發表在《細胞代謝》（Cell Metabolism）期刊上。

來自加州大學柏克萊分校(University of California, Berkeley)的研究人員表示，他們將實驗的老鼠分為兩組，一組老鼠擁有正常的嗅覺，另外一組使用基因療法方式，使老鼠暫時失去嗅覺達三周。實驗期間內，兩組老鼠攝取的總熱量皆相同。結果發現，嗅覺正常的老鼠體重增加兩倍之多。此外，嗅覺特別靈敏的老鼠體重更是比一般嗅覺的老鼠重上許多。

為何有這樣神秘的結果呢？研究人員推斷，五感中的嗅覺可能與熱量的吸收和代謝息息相關。換句話說，一旦失去了嗅覺，人體進食後，身體傾向於燃燒較多熱量，而非囤積脂肪。

隨著年齡增長或疾病影響（例如巴金森症），人的嗅覺會慢慢退化和喪失，失去嗅覺的人往往也會有厭食現象，為何會發生此現象，目前醫界仍未解。而根據上周發表的新研究結果，有助於專家們預先防範病患因失去嗅覺後的莫名消瘦情形。