劉曉波親口表示：希望到國外治療

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）據劉曉波的親友引述，遭中國大陸監禁的諾貝爾和平獎得主劉曉波向外國醫生表示，他希望離開中國到外國接受治療。

《美聯社》報導，劉曉波的前律師及朋友尚寶軍表示，8日美國及德國醫療專家前來探視劉曉波，「劉曉波再次表達他希望能到外國接受治療的願望，最好是德國，當然美國也行，而他的家人也都這麼希望」，尚寶軍真切希望他的要求能被實現。

英國《衛報》報導，瀋陽中國醫科大學附屬第一醫院於8日一連發出4則聲明，指出劉曉波已罹患肝癌末期，癌細胞已轉移到全身。

瀋陽中國醫科大學附屬第一醫院表示，8日來自德國海德堡大學胰臟手術專家Markus W Büchler和美國德州M.D.安德森癌症中心的腫瘤專家Joseph Herman前往醫院探視劉曉波，並協助評估和給予治療，外國專家也提出希望患者盡速轉至國外治療，但遭中國專家質疑「轉診對病人並不安全」。

此前北京對劉曉波病情的處理方式飽受國際批評，外界呼籲讓他前往海外就醫，劉曉波的親友與支持者也極力請求，「希望完成他最後一個心願。」

8日劉曉波好友、也是紀錄片導演的艾曉明，發出一封對外聲明呼籲中國政府還劉曉波自由，聲明寫道，「看到瀋陽中國醫科大學附屬第一醫院對劉曉波病情的兩篇通報，顯然中國這所醫院已表明回天無力。」

聲明寫道，「儘管目前劉曉波仍然是國家的囚徒，儘管他正徘徊在通向死亡的不歸路，但今天他的心還在跳動，他的靈魂嚮往著自由。他為自己的生命做了最後的選擇：離開牢獄，體驗自由！」

艾曉明呼籲北師大的校友站出來，全世界愛好和平的人們站出來為劉曉波吶喊，幫助他完成生命的最後心願：讓他自由！

劉曉波於2008年因起草《零八憲章》被捕，2009年被依「煽動顛覆國家政權罪」被判處11年徒刑，於2010年獲得諾貝爾和平獎，成為第二位獲獎的中國公民，但2017年因確診為肝癌末期而獲准保外就醫。

劉曉波的25年老友白夏(Jean-Philippe Béja)嚴厲斥責中國當局對待劉曉波的方式為「糟糕與無理」，白夏也批評國際社會並未善盡監督中共領導人的角色，他說，「這個人也許在未來一兩個月內就會逝世，人們應該明白，是什麼樣的政權可以對一個不過就是寫文章的人做出這樣的事情？我們應該仔細想想這件事。」