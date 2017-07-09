台語說的比台灣人好！歐義明神父成為正港台灣人

「您的臺語說的比土生土長的臺灣人還要好！」初次遇到這位美國阿兜仔老外神父，都會被他字正腔圓的臺語腔嚇一跳，高齡80歲的歐義明神父，來臺超過半世紀，目前仍從事臺語教學的工作，擔任臺北瑪利諾語言學校主任一職。昨(8)晚從移民署臺北市服務站主任黃齡玉及臺北市民政局長藍世聰的手中，分別拿到歸化國籍證書及國民身分證的時候，歐神父不禁哽咽，開心地以臺語說出：「我是正港ㄟ臺灣人啦！」

歐義明所成立的臺北瑪利諾語言學校已經28年了，以編製華語、韓語、越語、西班牙語及法語的教科書及辭書，方便這些語言的母語學習者在臺灣學習臺語，訓練了數百人能講流利的臺語，致力於臺語的保存發展貢獻良多。

（歐義明神父(中間持證書者)深獲青年喜愛，還與他們自拍大合照紀念成為臺灣人。）

2016年12月21日國籍法第9條修正，針對外國人符合「有殊勳於我國者」或「由中央目的事業主管機關推薦科技、經濟、教育、文化、藝術、體育及其他領域之高級專業人才，有助中華民國利益」，並經內政部邀請社會公正人士及相關機關共同審核通過者，免提出喪失原有國籍證明，可以歸化我國國籍，為此打開了特殊重大貢獻及傑出專才留在臺灣的暢通管道。

（歐義明神父(中)於1976年剛赴臺北地區執事時，長相帥氣受到教友們熱烈歡迎。(舊照片為天主教友誼教友活動中心提供)）

歐義明神父在天主教會服事自1964年來臺灣迄今已奉獻53年，在臺灣艱苦的50年代，他在彰化地區負責安排並監督救濟物資的分配與發放，像是奶粉、穀類、麵粉和一些藥品，每周一還開辦「營養門診」，讓媽媽們可以帶他們的孩子補充營養。在金融方面，他開辦儲蓄互助會，幫助農民申請低利貸款。在60年代裡，他協助農村青年北上求職，提供廉價住宿服務，並有婚姻介紹活動，目前仍繼續服務單身青年，提供即將結婚的夫妻婚姻諮詢及婚前課程。

（歐義明神父(中)主持耶誕彌撒認真虔誠，座無虛席。(舊照片為天主教友誼教友活動中心提供)）