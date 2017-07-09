前瞻第一期千億預算出爐  政院10日臨時會討論

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）行政院長林全明(10)天將主持臨時院會，討論前瞻基礎建設計畫特別預算案，第1期將編列新台幣逾1,000億元，項目包括軌道、水環境、綠能、城鄉等。

行政院為趕在立院第二次臨時會通過前瞻特別預算，明天將召開臨時院會，討論前瞻第1期特別預算，行政院會10日若通過後將儘速送立法院審議，最快13日下午行政院長林全就能來立院報告，盼一週內完成審查。

歷經朝野協商，立法院臨時會5日三讀通過「前瞻基礎建設特別條例」，前瞻特別預算將分四階段編列送審，每階段不超過兩年，第1期逾千億元預算為今(2017)年下半年至明年底，公共建設部分核列68個項目、839億多元，其中軌道170億元、水環境207億元、綠能61億元、城鄉363億元，新增的少子化、食品安全、人才培育也分別編列11.7億元、0.27億元、23.8億元的預算。

佔首期預算最大宗的城鄉建設預算約363億元，包括落實蔡英文政見的加速沙崙綠能科學城建置經費、建構雲端服務及大數據運算平台等。

攸關治水的水環境建設，其中編列改善全台易淹水面積的縣市管河川及區域排水改善計畫、興建烏溪鳥嘴潭人工湖、石門水庫阿姆坪防淤隧道工程、水岸環境經費等。

軌道部份則爭議最大，包括多位民進黨立委積極爭取的高雄捷運延伸環線（高捷黃線）、基隆輕軌、新竹環線輕軌等數十項軌道前期作業經費，以及台鐵南迴台東潮州段電氣化等。

前瞻基礎建設計畫除中央編定的特別預算外，地方政府也須編列配合款。然而官員強調，財政狀況不佳的縣市，雖然也能吃到前瞻建設大餅，但編列配合款勢必將排擠其他預算，因此必須「加倍努力」，在債務不增加的前提下，做好施政規劃，「簡單來說就是要取捨」。

財政部呼籲地方政府務必量力而為，評估施政輕重緩急，並檢視自身財政狀況，以免債留子孫。