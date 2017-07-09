劉曉波病情惡化  開放家屬、外國專家探視

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）遭中國大陸監禁的諾貝爾和平獎得主劉曉波健康惡化，劉曉波的1名友人及前律師指出，他的兩個兄弟昨(8)天獲准前往位在東北瀋陽的醫院探視。

劉曉波病情突然惡化，相關探視才獲批准，瀋陽中國醫科大學附屬第一醫院醫生昨天說，他們已停用抗癌藥物，以免拖垮他已嚴重衰弱的肝臟。

儘管醫生已對他進行腹腔穿刺試圖放腹水，醫院昨天深夜聲明，劉曉波的腹水持續聚積，而且食慾不振。



由於劉曉波肝功能惡化，醫療團隊決定停用晚期肝癌的抑制藥物及傳統抗腫瘤藥物，並加入血液稀釋劑以清除他左腿的血塊。

《美聯社》報導，德國1名癌症專家現已抵達大陸協助醫治劉曉波，但目前並不清楚這名專家能否見到罹患肝癌末期的他。北京對劉曉波病情的處理方式飽受國際批評，外界呼籲讓他前往海外就醫，大陸才准許這名專家參與醫治。

瀋陽中國醫科大學附屬第一醫院下午先發出新聞稿，證實美國和德國專家應邀參加劉曉波病情會診，並公布專家會診意見，隨後又在醫院官網刊出國外專家會診照片4張。

醫院在晚間發出訊息指出，在會診過程中，美國和德國專家提出患者希望出國治療，中國大陸專家則提出：「患者轉運過程不安全，你們還有什麼治療辦法可以做得更好？」

曾為劉曉波辯護的律師尚寶軍表示，劉曉波的弟弟、哥哥，以及弟媳、兄嫂獲准探視，這是他病情嚴重的跡象。在醫院裡，劉曉波多半由妻子劉霞、妻舅劉暉照料，但受當局限制，外界大多無法聯繫到她們。



劉曉波家庭友人、北京政治異議人士胡佳說，親人獲准探視顯示北京承認曉波病情快速惡化。



胡佳說：「我認為當局進入危機模式，他們也不確定劉曉波會不會很快離世，因為他的情況很明顯在惡化。他們不想在這方面承擔太多責任。當局認為，這麼做他們至少就可對外界有個交代，說劉曉波是在所愛的人陪伴下走到終點。」



據醫護人員透露，目前，劉曉波進食困難，繼續營養支持、止痛和一般支持治療等。各人權團體、國際機構和西方國家政府都呼籲中國大陸當局，允許劉曉波偕妻子劉霞前往海外接受醫治。