德國國會議員參訪中正紀念堂、人權館 為轉型工作提供建言

（台灣英文新聞/黃慧瑜 綜合報導）今(2017)年適逢臺灣解嚴30週年暨二二八事件70週年，文化部於7月4日至8日邀請出身前東德異議份子世家的德國國會議員Dr. Philipp Lengsfeld來臺訪問，並以「轉型正義」議題為其安排參訪行程。

現年44歲的Philipp Lengsfeld具有柏林科技大學物理學博士學位，於2013年獲選為德國聯邦國會議員，且為友臺小組成員，曾於高中就讀期間因舉牌批評時政而遭退學，該事件曾獲德國政論家稱許為「前東德89年抗暴之先鋒」。

Philipp Lengsfeld於7月6日上午參觀國立中正紀念堂，除瞭解中正紀念堂建置緣由、館內外設施及展物外，並與林進盛處長就文化部現正推動中正紀念堂轉型之議題進行意見交流。

林處長特別向L議員說明：「中正紀念堂的轉型不是去蔣化，而是去威權化，轉型正義的整體工作包括還原歷史真相、釐清責任歸屬、平反及賠償、落實人權教育等面向，均有待政府與民間共同協力推動，促使社會邁向和解。」此外，林處長也向L議員詢問德國在「轉型正義」方面的經驗，包括：德國統一後如何進行社會多元對話及凝聚社會共識、德國如何記取歷史教訓以深化年輕世代對公民社會與民主人權的認知等議題。L議員以其出身東德的背景及身為國會議員對政治、公民社會的充分敏感度，就上述的議題與林處長進行交流。

7月7日上午Philipp Lengsfeld參觀國家人權博物館籌備處景美園區，由國家人權博物館籌備處主任王逸群陪同參觀，並特別邀請曾被關在景美牢房一年多的政治受難者陳欽生先生，以及曾是第一批被送往綠島監禁的白色恐怖受難者蔡焜霖先生親臨現場，為L議員講述他們的個人遭遇。L議員靜心聆聽，即使透過傳譯，也能深切體會政治受難者的心靈傷痛。

Philipp Lengsfeld此次訪臺行程，後續將參觀文化部所屬館所、拜會臺灣民主基金會，並將走訪臺北歷史城區，也是二二八事件爆發地點的大稻埕。