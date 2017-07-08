推廣母國文化!新住民姊妹牯嶺公園假日市集設攤

羨慕歐美國家假日市集閒逛採買時光嗎？臺北市牯嶺公園剛獲得市政府核可，可經營市集，今(8)日首發場取名為「漫慢好市集」，並邀請越南、印尼、泰國等新住民姊妹設攤，藉此鼓勵她們走出來，累積未來創業的基礎，也收多元文化之效。

移民署臺北市服務站主任黃齡玉表示，目前新住民來臺已經超過52萬人，新住民姊妹漂洋過海嫁過來，靠著自己的努力打拚，移民署除了辦理移民輔導關懷、照顧，也鼓勵她們走出去參與社區活動，很高興新住民姊妹參加了今日的市集活動，並且端出最原汁原味的母國食物，誠意十足與大家分享，除了給她們掌聲之外，希望大家在品嚐食物的過程中，也別忘了品味她們文化意涵與奮鬥故事。

泰國陳瑪莉的美食菜單上，準備了泰式涼麵、糯米芒果、涼拌青木瓜、泰式奶茶；印尼陳鳳玲的美食菜單上，有薑黃飯糰、印尼蝦餅、椰奶蛋糕、印尼炒麵及炒米粉，還有風味特殊的印尼咖啡糖；越南黎金枝的美食菜單上，有越式生菜捲、涼拌木瓜、越南蝦餅、椰子水、燕窩水、以及越式煉乳咖啡，她們各自端出自己的家鄉美味，介紹道地的異國美食文化與在地里民分享，享受一個愉快的周末。

臺北市中正區網溪里里長夏萬浪表示，臺北市公園場地基於衛生及安全等因素，大多不開放舉辦市集，這次送件獲得產發局核准營運，開放時間為每個月的第1個星期六，希望藉由這個市集，鼓勵新住民與想創業的朋友一個可以發揮的舞台；臺北市是個國際移民都市，每月的市集活動主題也計畫依各國特色進行規劃，讓市民認識新住民多元文化，並擴大國際視野。