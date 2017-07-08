7月8日台灣各報頭條速報

聯合報》總統維安機動 移動人牆因應游擊陳抗



聯合報8日報導，年改陳抗如影隨形，總統蔡英文下鄉維安頻出狀況，上月底發生總統車隊被攔阻事件後，警政署檢討後認為，這些曾是「自家人」的退休軍警，深知警方維安作業，採打游擊抗爭手法，未來維安擬出動各地霹靂、特勤小組。



中國時報》學者批：準主席太軟弱 藍應強硬杯葛



中國時報8日報導，行政院院會6日通過《兩岸關係條例》修正草案，緊縮退將赴大陸，引發質疑聲浪。準國民黨主席吳敦義昨表示，若以假設方式訂定非常嚴酷標準，「我覺得是不宜」。台大政治系教授張亞中痛批，這跟麥卡錫主義有什麼不一樣？國民黨一定要反對到底，這是捍衛民主社會價值。



蘋果日報》空軍少將之子 酒駕撞3傷



蘋果日報8日報導，空軍台東志航基地聯隊少將聯隊長唐洪安之子、空軍439屏東聯隊空投分隊志願役一兵唐浩瑄，昨晨酒後駕車經左營區翠華路時，失控衝撞前方3輛機車，造成3人輕重傷，其中女騎士陳素容顱內出血，血流如注昏迷，經送醫恢復意識，暫無生命危險。唐男酒測值達0.24毫克，警方依致人重傷最高可處7年徒刑的《刑法》公共危險罪送辦，檢方訊後以2萬元交保。空軍司令部昨表示，唐姓士兵將汰除。



自由時報》前瞻第一期 千億預算出爐



自由時報8日報導，為儘速推動前瞻基礎建設計畫，行政院長林全昨召集相關部會首長開會，商定逾千億元的第一期前瞻特別預算各計畫預算項目。據指出，城鄉建設預算將略減為370多億元，其次為水環境207億元，軌道建設佔第三，約170億元，數位建設約161億元，綠能建設81億元。至於食安、少子化與人才培育預算，將微幅增加到40多億元。