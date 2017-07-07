ICG賽事甫登場 新北市已奪得三金一銅

2017第51屆國際少年運動會（International Children’s Games，簡稱ICG）於2017年7月4日至9於立陶宛考那斯（Kaunas, Lithuania）舉行，正式比賽從臺灣時間7月6日下午開始陸續展開。本屆ICG賽事，新北市報名參賽種類為田徑、游泳、桌球及柔道等4種，共有17名選手參賽。17名選手當中，除了游泳選手陳思綺之外，其他16名選手都是第一次出國參賽，選手們都相當開心能跟來自世界88個城市的菁英選手在運動場上相互交流切磋。

為替參賽選手加油打氣，新北市政府秘書長許育寧與教育局長林奕華偕同我國駐拉脫維亞代表處組長李江海，前往考那斯市的比賽場館逐一關心選手參賽狀況並在現場觀賽，鼓勵選手們為國爭光，同時考察當地運動場館建置情形及市民對運動賽事的參與程度。

出國前，各種類代表隊認真努力地進行各項集訓準備與練習，加上透過教練們的辛苦指導，新北市在第一天的賽事，就拿到令人刮目相看的成績，截至臺灣時間7月7日中午12點止，本市在第一天參賽的優異成績詳列如下：

游泳種類獲得兩金一銅，陳思綺獲得100公尺仰式金牌、張哲維榮獲100公尺自由式金牌，游善云獲得100公尺蛙式銅牌；柔道種類獲得一金一銅，分別由許舒晴在70以上公斤量級獲得金牌，葉璥慧獲得63公斤以下量級獲得銅牌；桌球種類的唯一參賽選手王冠儒，在第一天分組賽中，連續三場均擊敗對手，以全勝之姿進入隔日16強賽；田徑種類由鄭歆瑩在100公尺預賽順利晉級準決賽，現場還遇見來自美國Oakland的去年ICG女子組田徑100公尺金牌得主Diandrenique Gaines，去年兩人相約要在今年的賽會中較勁，今年也在現場相見歡並彼此給予祝福。另郭家倫、林品瑜也於跳高資格賽取得決賽門票，將於隔日與各國好手同台較勁。

期待並祝福新北市所有的ICG參賽好手，在接下來還有兩天的賽事當中，每個人都有優異的成績表現，為新北體壇與個人參賽寫下輝煌的紀錄。