富邦華一行提供30學子上海暑期實習 搶先體驗大陸金融實務

富邦金控旗下富邦華一銀行今年首度提供台灣學子30位暑期實習名額，在富邦華一上海總部2個月實習期間，除了提供實習津貼外，更創下銀行業首例，全額補助台灣上海來回機票及住宿，實習成績優異者畢業後並享有優先錄用機會。如此難得的機會吸引了包含臺灣大學、政治大學、清華大學、成功大學等知名學府近400位大學生及研究生報名角逐，錄取率僅有7.5%。

富邦華一銀行身為大陸當地最大台資銀行，為了讓台灣優秀學子進一步了解大陸當地金融實務，今年首度提供30個暑期實習名額，從近400位應徵學生中遴選出來的30位實習生已在七月初抵達上海，本周展開實習。富邦華一銀行特別派出9位學習導師協助實習生課程學習、部門實習與專題研修，等於平均約每3位實習生就有1位學習導師指導，在2個月的暑假實習期間，除了學習大陸金融現況，並體驗大陸互聯網、行動支付等上海在地金融生活。

富邦華一銀行指出，本次規劃的實習內容相當豐富，主要包含四大部分：大陸金融初體驗、專題研修、在地生活以及最後的成果發表。在「大陸金融初體驗」部分，實習生將有系統的學習大陸銀行及台資銀行發展現況、大陸理財及保險商品銷售流程、電子金融平台實務等。在「專題研修」部分，實習生可在理財商品調研、互聯網金融展望、貴賓服務流程改善、在線信貸流程調研、宏觀市場預警機制等領域，選擇自己有興趣的專題進行深入研究，並於最後的「成果發表」展現學習成果，成績優異者在畢業後將有優先機會可進入富邦華一銀行就職。

除了紮實的金融研習課程外，富邦華一銀行也為實習生規劃了一系列「在地生活」活動，包括安排上海當地特色景點導覽，如浦東金融圈、外灘，以及2013年被美國權威設計雜誌《interiordesign》評選為「全球最佳公共圖書館」的嘉定圖書館等；並讓所有實習生實際擁有富邦華一銀行帳號並使用大陸的支付工具，親身體驗在上海只帶一隻手機出門即可搞定食衣住行等眾多需求的行動支付模式，例如共享單車、淘寶、外賣、滴滴出行等，掌握大陸最新金融支付趨勢。

富邦華一銀行在去年11月取得大陸境內公民人民幣業務牌照，成為大陸首家且唯一可對境內公民開展人民幣業務的台資銀行，也是大陸第一家全牌照營運的台資銀行。目前富邦華一銀行共有24個營業據點，覆蓋城市包括上海、北京、天津、深圳、南京、蘇州、昆山、成都、武漢（籌），是大陸服務據點最多且覆蓋範圍最廣的台資銀行，亦是台灣有志到大陸從事金融業工作的優秀人才最佳的選擇！