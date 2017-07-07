2017 Hami軟體開發大賽報名倒數計時

中華電信持續以行動支持我國數位人才培育，提升青年學子實戰經驗，今年已連續第七年盛大舉辦國內最具公信力與指標性的app賽事「2017Hami軟體開發大賽」，自今年4月中開始，於活動期間在全國各大專院校舉辦校園說明會共21場，受到各界好手高度關注。賽事報名將於2017年7月31日截止，主題分為「創新應用app組」、「益智app組」兩大組，歡迎對軟體開發有興趣的創作者，把握最後機會儘速報名，冠軍可獨得獎金20萬元，發揮創意就趁現在！

軟體開發大賽為青年學子實力加分創造未來無限可能

「2017Hami軟體開發大賽」賽事承辦單位表示，為鼓勵青年學子投入軟體開發，對於軟體開發創作者的門檻設限不高，app只要能運行於Android作業系統，不限新作品，凡在今年更新過軟體、優化過內容的作品均可參賽。賽事除了吸引新血加入外，亦希望維持國人對軟體開發的創作熱度。而每年賽事參賽者皆可主動向主辦方索取參賽證明，讓創作者在作品集上加分，不論是升學或是就業面試都相當有幫助。歷屆賽事邀請的評審委員皆為學、業界知名人士，若參賽作品優異，對於後續扶植得獎團隊皆是一大助力，可望創造無限商機。

「2017 Hami軟體開發大賽」2017年7月31日報名截止！

「2017Hami軟體開發大賽」賽事報名，即將於2017年7月31日前截止，主題分為「創新應用app組」、「益智app組」兩大組。「創新應用app組」參賽對象為高中職、大專院校、研究所在校生以及應屆畢業生，賽事主題以智慧生活app為主，其製作方式不設限，以物聯、AR、VR之app為創作方向之作品尤佳；「益智app組」則不限定對象，凡在校學生或有興趣之社會人士皆可參加，報名團隊人數以8人為限，須至少1人為中華民國國民，賽事主題以娛樂遊戲app為主，鼓勵國內對app遊戲軟體開發有興趣之專業人才投入賽事。您的創意想在市場上嶄露頭角嗎?「2017Hami軟體開發大賽」正等著您！詳細賽事內容請上「2017 Hami軟體開發大賽」官方網站(http://2017hamiapps.emome.net)查詢。