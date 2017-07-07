大吉嶺茶園無限期關閉  中斷23天損失6億台幣

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）印度最有名的大吉嶺茶區座落於喜馬拉雅山丘陵，茶園分佈在終年高山雲霧繚繞的山坡上，孕育出雍容高貴之氣的迷人茶香，得天獨厚的自然條件讓大吉嶺素有「茶界王者產區」的稱號，但今年恐怕沒有「茶中香檳」之譽的大吉嶺紅茶得以品嘗。

美媒Quartz報導，由於種族衝突的關係，位在西孟加拉邦的大吉嶺茶區首度損失了由五月底至六月初收成的最高等級夏摘茶，大吉嶺的夏摘茶是全球最昂貴的品種，2014年的價格每公斤要價1,850美元(約新台幣5萬6千元)，破歷史紀錄，絕大多數出口至歐洲市場。

但今年夏天，87座茶園恐無法繳交出口訂單，估計損失2,250萬美元(約新台幣6億8千萬美元)，這些損失不是因為氣候，而是人為動亂所致。

大吉嶺地區的廓爾喀人(Gurkhas)、杜阿爾斯及其周邊地區的居民長年以來要求在這片山區成立獨立的「廓爾喀蘭邦」(Gorkhaland)，自印度分離，該區廓爾喀人當中，說尼泊爾語的民眾佔多數。

被指是引發與印度政府衝突的主事者廓爾喀反印度政府的政黨GJM(Gorkha Janmukti Morcha)，其反對作業連帶影響到整個大吉嶺茶園，整個地區已無限期停止運作第23天，包括學校、大學、商店，當然還有茶園。

在這場騷動中，長期忍受低薪和惡劣工作環境的茶園工人也加入了衝突，更預計會影響到茶園恢復生產之後，印度評比機構ICRA副總裁Kaushik Das說，「過去20天沒有進入茶園工作，可以預期對茶葉產量和品質的生產已造成影響，即使開始恢復運作也一樣」，特別是茶葉需要在特定時間採摘以保留口感，更是品質保證最重要的關鍵。

這種情況並非沒有徵兆，今(2017)年6月西孟加拉邦政府希望將孟加拉語引進校園做必修課程，當時茶農們就擔心會有這樣的危機，印度茶協會主席Azam Monem說，「雙方的無限期衝突已持續23天，將嚴重影響收獲量與品質，重挫大吉嶺茶產業。」

一名茶農、同時也是印度茶葉製造商Goodricke Group的經理AN Singh告訴《路透社》，「我們第一次損失整個夏摘茶收穫量，而整個大吉嶺茶區的生存完全依賴夏摘茶產量與品質，他們佔了整體茶區20%的產量與40%的收入，因此對茶產業來說是項災難。」

但這波動盪並不只有大吉嶺受害，鄰近的錫金(Sikkim)對外聯繫只有一條穿越大吉嶺丘陵的道路，也已受到影響，錫金更威脅要對西孟加拉邦求償6,000億盧比，因為它宣稱大吉嶺的動亂已經侵害了錫金的旅遊業與該地過去三十年來的發展基礎。