珊瑚不怕輻射？ 逾20次核試爆竟不影響基因

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）離美國首次在馬紹爾群島(Marshall Islands)的比基尼環礁(Bikini Atoll)進行核子試爆，已經過了60年的時間，最近科學家對這個小島有了興趣，想知道核輻射與珊瑚礁之間的關聯。

長久以來，科學界都知道暴露在輻射下會使生物的DNA產生突變，並可能因此導致癌症，這個法則無論對人類還是其他動物都適用，然而，科學家驚訝的發現，美國在這個地區進行的氫彈、核彈試爆不下20次，這邊的珊瑚礁卻顯得很「無感」。

史丹佛大學(Stanford University)博士生，同時也是研究團隊一員的Elora López說，一般人都會理所當然的認為，這些珊瑚會得到癌症，但是事實上，儘管住在這邊的居民罹癌率仍在攀升，不只生活在這邊的珊瑚，連其他除了人以外的動物都明顯沒有被這地區高劑量的輻射所傷害到。

領導研究的史丹佛大學海洋學教授Stephen Palumbi指出，這個現象值得研究，因為這代表著珊瑚一定利用「某種人類不知道的方法」，在保護他們的基因免受輻射的影響，而藉由研究珊瑚如何在核彈製造、有高輻射劑量的彈坑中繁衍，或許就可以師法珊瑚，找到讓人類基因不受輻射影響的方式。

研究團隊現階段也在檢驗環礁周圍的動物、植物生態，並發現了只有一個背鰭的鉸口鯊，推斷應該是輻射的影響，所造成的突變，不過該地區食用遭到輻射污染椰子的螃蟹，卻顯得無比健康，這更提升了團隊的研究興趣。

Palumbi教授說，或許聽來有點諷刺，理論上應該對人類造成傷害的核子試爆，說不定將意外地成為革新人類醫學的催化劑。