反資本主義 G20前夕漢堡暴動

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）似乎每次召開20大工業國大會，都會碰到強烈的抗議，面對將在今(7)日舉辦的20大工業國大會(G20)，主辦城市漢堡的警方在昨天甚至必須動用鎮暴水車，才能壓制抗議民眾。

在各國領導人陸續抵達漢堡之際，抗議已經在進行，雖然大部分的人希望能夠進行和平、非暴力的示威，抗議者中仍混雜著激進主義者，部分反資本主義抗議者在漢堡掛起「歡迎來到地獄」的標語，與警方展開對峙。

警方多次要求他們撤下標語未果後，決定將他們與和平的示威者分開，不過穿著黑衣的激進份子隨後用瓶罐、磚頭等武器攻擊警察，還砸破警用車的窗戶，迫使警方還手。

暴力行為發生後，示威的主辦方隨即終止了抗議行動，不過激進者的行為持續發酵變成暴動，部分抗議者在一些樓房的頂樓點燃煙火，還砸破部分建築的窗戶，一間傢俱行和一間銀行受害，警方隨後搬來大型鎮暴水車助陣，掃蕩街區。

現階段警方仍沒有釋出是否有人遭到逮捕，或是是否有人因此受傷的消息。

大部分的示威者抱持著和平的訴求前來，他們希望20大工業國的領導人，能夠誓言對抗全球暖化，並打擊全球財富分配不均的問題，其中一些人甚至呼籲直接解散20大工業國組織，讓聯合國擔當更公平、中立的平台。

根據估計，漢堡街頭可能有高達10萬的抗議群眾，警方估計這些人當中，大約有8千人是屬於激進的左翼團體，引發暴動的反資本主義份子都多被歸納在這個族群內，為了面對可能的突發危機，德國政府從全國各地調來警察，漢堡的海、陸、空域大約有2萬名警察同時執勤。

雖然外界認為，各國在全球氣候變遷和經濟的議題上勢必會產生分歧，德國總理梅克爾依舊希望各國領導人能夠在討論中妥協，並找到問題共同的解答，她說，討論的議題應該會涵括調整金融市場、打擊恐怖主義和傳染病，還有對抗全球氣候變遷，如何才能進行公平、自由的貿易更是重要的核心主題。

面對大規模的抗議，梅克爾坦承20國的領導人有各自的盤算，真要討論起來一定困難重重，不過她由衷期許全球化可以帶來雙贏的局面。

美國總統川普也將在「通俄門事件」後，首次與俄羅斯總統普丁見面，在此之前，由於川普宣布退出《巴黎協議》(Paris Agreement)的行為，一些人提議在討論全球氣候變遷議題時，將美國剔除在20大工業國的行列內，僅召開19大工業國會議(G19)即可，不過主辦國德國並不同意，中國也表達了反對的立場。