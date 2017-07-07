慾望城市作者：凱莉跟大人物最後絕對會分手

(台灣英文新聞／黃慧瑜​ 綜合外電報導) 數年來，改變自坎蒂絲·布希奈兒（Candace Bushnell）同名書籍的《慾望城市》（Sex and the City）喜劇影集，一直是粉絲們心目中當代單身女性的真實寫照，深受全球粉絲喜愛，至今仍深深影響了當代的女性觀點。

在六季影集以及兩部同名電影後，男主角大人物(Mr. Big)從風流倜儻的黃金單身漢，最後和凱莉步入婚姻的殿堂，羨煞不少粉絲，這對佳偶也成為繼白雪公主與白馬王子後，人們心中的當代模範情侶。但原著作者可不這麼認為，坎蒂絲在日前的一個專訪中表示，或許這種好萊塢式的結局，就只會出現在好萊塢吧！

《慾望城市》小說原著由坎蒂絲·布希奈兒個人的報紙專欄的文章集撰而成，此劇描繪了紐約市曼哈頓的四名年近四十的女性好友尋找愛情，體驗大都會人生喜怒哀樂的故事，而故事的中心圍繞在女主角凱莉以及男主角大人物(Mr. Big)的愛情元素。

坎蒂絲坦言，銀幕上的愛情和現實生活中的愛情其實大相逕庭，她也表示：「在現實生活中，凱莉跟大人物最後絕對會分手。」

她說：「但粉絲們根本把他們視為達西先生(Mr. Darcy)跟伊莉莎白·班奈特(Elizabeth Bennett)（傲慢與偏見男女主角），凱利和大人物儼然成為當代的指標性情侶，我甚至聽過女孩們說，我找到我的Mr.Big了。」坎蒂絲對於該劇所帶來的文化影響力感到震驚。