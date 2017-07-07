依舊喬不攏 塞普勒斯統一談判破局

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）地中海上的塞普勒斯，雖然在1959年擺脫英國殖民地的地位，獨立建國之路並不順暢，由於住在島上的希臘裔和土耳其裔住民的摩擦，一直處於南北分裂狀態，在聯合國的協調下依舊未能解決。

聯合國秘書長古特瑞斯(António Guterres)在今(7)日表示，儘管在聯合國的積極協調之下，分裂的南北塞普勒斯依舊未能達成共識，在最後一次協商的不友善氛圍之下，和平談判宣布破局，無法結束該國長達40年的分裂狀態。

古特瑞斯在6日飛抵該島，希望能給雙方的談判代表施加壓力，促成統一，美國副總統潘斯(Mike Pence)也特別打電話呼籲他們「把握這歷史性的良機」，然而，最後一次的會議被外界形容為「充滿叫囂和小劇場」，秘書長被迫在7日凌晨2點，宣布終止會談，並很遺憾的表示，這次談判一點進展都沒有。

塞普勒斯的分裂很有可能導因於英國要結束殖民統治前的措施，當時效法印度、巴基斯坦分治的方式，把信仰伊斯蘭教、土耳其裔的北部住民，和信仰東正教、希臘裔的南部住民分割開來，導致原本已經互相不滿的族群更加分裂。

1974年，塞普勒斯軍隊發動「併入希臘」的政變，引發土耳其的干涉，土軍入侵塞普勒斯，並在北部扶持土耳其裔建立北塞普勒斯共和國，不過僅獲得土耳其一國承認，原先南部的塞普勒斯政權不只擁有大量邦交國，更握有聯合國的會籍，自此，國際社會積極介入塞普勒斯問題，期望能幫助南北兩方消弭歧見，最後以聯邦的形式達成統一。

然而，族群衝突仍然存在，加上南塞普勒斯較為富庶，反對北塞普勒斯重新併入該國，2004年由歐盟、聯合國推動的塞普勒斯公投「安南計畫」以北塞普勒斯高達64.9%同意，南塞普勒斯高達75.83%反對而告失敗，不過協商仍然持續。

本次談判失敗有數個原因，除了喬不攏統一後要分給兩個族裔住民的領土範圍外，土耳其是很大的因素，土國堅持不從塞國撤軍，還要求保留「隨時軍事介入」的權利，除此之外，更要求必須賦予土國人民特權，讓他們在塞普勒斯置產，讓本來就困難的形勢再添變數。

如今談判再度破裂，一個小島上的兩個國度，看來仍要一段時間後，才有可能變回一個統一國家。