法國國會第6度延長緊急狀態至11月

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）法國國會昨(6)天再度延長緊急狀態，預計到11月1日截止，這是法國自2015年11月進入緊急狀態以來第6度延期，總統馬克宏(Emmanuel Macron)承諾是最後一次。

受英國曼徹斯特體育館(Manchester Arena)恐攻事件影響，5月24日法國總統馬克宏與新政府召開第二次國防會議後宣布，原本期限到7月半的緊急狀態延長到11月1日，並將會向國會提出相關法案。

國會昨天投票通過這項提議，再度延長緊急狀態到11月1日，這次的延長將使法國因2015年11月巴黎恐攻而進入緊急狀態的時間長達兩年。

《國家緊急狀態——no55-385》法案自1955年4月3日制定，原是為應對當時的阿爾及利亞戰爭而定的，最長限期為12天，超過12天需要議會同意。

根據法國法律規定，在緊急狀態下，法國政府可以設置宵禁來限制人員和車輛通行、限制集會遊行，在國內建立安全區，警方還可以無需法官文書就對房屋進行搜查，對可能給公眾安全帶來危害的人限制其出入，但因警方擁有更大權力，常被人權團體批評限制公民自由。

法國自前年巴黎發生恐怖攻擊事件後，當局為強化治安單位權限而頒布全國緊急命令，而後由於遭受恐怖攻擊而多次延長，是前所未有的情況。

馬克宏承諾這是最後一次延長緊急狀態，誓言在實施緊急狀態2年之後，要恢復法國的自由，但仍要恆常加強安全措施，以對抗伊斯蘭極端主義和其他威脅。

同時，國會將制訂法案，把反恐措施納入普通法，以便在緊急狀態結束後，仍有實施特定措施的依據。