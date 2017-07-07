7月7日台灣各報頭條速報

聯合報：退將赴陸 擴大管制



聯合報7日報導，行政院會昨天通過陸委會所提兩岸人民關係條例部分條文修正草案，退離職中將以上軍職人員、曾任情報機關首長及曾任機敏機關政務副首長以上人員，未來赴大陸出席政治性活動將有所限制，退離職管制期限為15年，一旦違反規定，情節重大者最重剝奪終身俸，並追繳勳獎章。



中國時報：退將赴陸管制 從嚴重罰 最重終身取消月退俸



中國時報7日報導，行政院院會昨天通過「兩岸人民關係條例」修正草案，規定退役將領或政務官赴大陸將至少管制3年，若違反或損及國家尊嚴，情節嚴重者可剝奪自行為時起的全部月退俸，一輩子都不能再領，而領一次退休金者最重可罰500萬元，受處罰者同時追繳勳獎章，估計受影響人數在1000人以內。



自由時報：高官退將赴中政治活動 管制15年



自由時報7日報導，為強化退離職公務員及軍職人員登陸中國的管理規範，行政院院會昨通過「兩岸人民關係條例修正草案」，增訂文武職高階退離職人員赴中參加政治活動管制15年的新規範，受規範人數近千人。高階將領或政務官在退休15年內，不可參加中國領導人主持的慶典或活動等政治活動，也不得向象徵中國大陸政權的旗、徽、歌行禮或唱頌，違反者最重可終身剝奪月退俸。



蘋果日報：你的愛住在我身體 癌妻淚謝丈夫捐肝救命



蘋果日報7日報導，你的愛就在這裡！在銀行擔任行員的侯毓秀，去年8月罹患肝癌，歷經2次手術，今年4月併發猛爆性肝炎，命在旦夕，陷入昏迷前，丈夫王俊揚告訴她「等我救妳」，捐出50％肝臟，讓她在高醫附設醫院進行活體肝臟移植，術後隔天，丈夫更不顧切肝之痛，推著點滴進加護病房守護她，經2個多月休養，她昨健康出院摸著腹部傷疤拭淚說，「謝謝你這麼愛我，你（丈夫）的愛就『住』在這裡。」